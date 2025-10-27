Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Извор:
Света Петка је позната по својим исцјелитељским моћима, многима је пружила утјеху у најтежим животним тренуцима, а међу њима је био и отац Предраг Поповић. Наиме, њему се ова светитељка била извор снаге у тренуцима неизвјесности. Предраг Поповић је у браку са супругом Иваном више од 20 година, са којом има троје дјеце, Теодору, Петра и Павла.
Породица Поповић посебно поштује Свету Петку, а прича коју је отац Предраг подијелио показује колико вјера и поуздање у Господа могу бити извор снаге у тренуцима неизвјесности и страха.
"Имали смо много искушења у рађању наше дјеце. Али, све се дешава с разлогом, увијек научимо нешто ново. Буде тако великих борби. Прво се родила Теодора, а онда и мали Пера, у седмом мјесецу трудноће, са свега 1400 грама. Као и свако пријевремено рођено дијете, имао је бројне проблеме. Ипак, никад нисам ни помислила да Петар неће израсти у здраво дијете. Најважније је да се уздамо у Господа", присјећала се попадија, која је храбро пролазила кроз све недаће.
Ова искуства научила су породицу Поповић стрпљењу, вјери и снази заједништва. Свака потешкоћа је постала прилика да се научи и дубље повеже са Богом, а посебно са свецима породица вјерује.
Отац Предраг Поповић детаљно је описао сан који га је дубоко погодио и оставио неизбрисив утисак:
"Имао сам прилику да разговарам са Светом Петком и да је видим, што је оставило дубок траг на мени. Тада сам био катехиста, живио сам у Врњачкој Бањи, а супруга ми је била трудна са Теодором. Ујутру је требало да идемо на литургију. Те ноћи сам сањао сцену, није било позадине, само свјетло, а часна сестра се мазила, љубила и тјешила моју трудну жену. Отац Герасимус ми је рекао да се сан не може тумачити ако не садржи знак крста, јер ђаво може да поприми облик светитеља, али крст не може. Приближавам јој се и она долази код мене. Питао сам је: “Ко си ти?”, она је одговорила: “Ја са мајком Параскевом”. “Имате ли крст?”, упитао сам је", рекао је отац Предраг.
У том тренутку монахиња је подигла одору и открила крст од ораховине испод ње, потврђујући своју свету природу.
"Она помјера своју хаљину, а испод ње је крст од ораха. Повукао сам се, а она је наставила да тјеши моју жену", додао је свештеник, напомињући да је сан био толико живописан и стваран да га је пратио током цијеле ноћи, преноси Стил.
Сљедеће јутро, пред одлазак на литургију, отац Предраг доживљава невјероватан призор.
"Ујутро смо били на путу до цркве када сам се пробудио, отишао сам до олтара гдје сам помагао и погледао сам да ли је неко устао за моју жену да сједне. Видим Ивану како сједи поред ње, а поред ње часну сестру у црном, која је мази, љуби и грли баш као у сну. Литургија се завршава, Ивана прилази монахињи и каже: “Ово је мати Параскева из манастира Св. Петке код Шапца.” Кажем јој шта се десило претходне ноћи, а она се окреће мојој жени и каже јој: “Душо, не брини, твоја мајка Параскева те је узела под заштиту, све ће бити у реду и родићеш без икаквих проблема."
