Основано Руско историјско друштво у Србији: Потврда братских веза и важна политичка порука

Руско историјско друштво, на чијем је челу Сергеј Наришкин директор Спољне обавјештајне службе Руске Федерације, донијело је одлуку да оснује своје представништво у Србији. Александар Вулин постављен је за предсједника савјета Представништва Руског историјског друштва у Србији.
Оснивачка скупштина Руског историјског друштва у Србији одржана је данас у Београду, уз поруку да је отварање подружнице руске институције снажна (политичка) порука нераскидивих веза два народа.
Скупштина је почела химнама Србије, Републике Српске и Русије, а минутом ћутања одата је почаст генералу Небојши Павковићу, пише РТ Балкан.
Предсједник Руског историјског друштва Сергеј Наришкин обратио се окупљенима видео поруком и поручио да историјске везе Русије и Србије имају богату и дугу историју.
- Учвршћује их јединство у вјери и блискост култура наших народа, принципијелне сличности наших традиционалних вриједности - рекао је Наришкин.
Подсјетио је да је за вријеме Петра Првог, велики броj Срба ступио на службу Руској империји, значајно доприневши развоју војне делатности.
С друге стране, руска имиграција у првој половини 20. вијека обогатила је културни и јавни живот Београда.
Наши народи су заједно одржали побједу у борби за независност Србије од Османске империје, заједно су прошли кроз два свјетска рата и, на крају 20. вијека, истовремено су преживјели распаде својих држава, праћене крвавим конфликтима".
Како истиче, посебно тешко је било бившој Југославији.
- НАТО блок је распалио на Балкану грађански рат, а затим, упркос међународном праву, извршио против Србије праву агресију, праве ратне злочине. Наша држава је одговорила на то - поручио је Наришкин.
- Операција која је пријетила да прерасте у директан сукоб са снагама НАТО-а послужила је као још један примјер непромјењивости курса Русије, усмјереног на подршку српског народа - поручио је Наришкин.
Данас се на Републику Србију врши невјероватно јак притисак Брисела. Истина је да српски народ и даље остаје по духу близак нама. Код нас, у Русији, то је веома цијењено и поштовано. Поштујемо независан курс ког се држе у Београду.
Наше стратешко партнерство је узајамно косрисно и наставља да доноси плодове обема државама, рекао је он.
Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Боцан-Харченко, оцијенио је да је отварање Руског историјског друштва у Србији "важна политичка и научна порука".
- Ми рачунамо и желимо и имамо наду да ће Руско историјско друштво дати подстрек у науци, образовању, култури и у другим сферама и бити пример наше даље сарадње - рекао је амбасадор Боцан-Харченко.
Један од најважнијих задатака Русије и Србије је јачање суверенитета, независности народа и наших држава - поручио је амбасадор. "А без познавања своје историје, нема ни суверенитета ни будућности."
Предсједник савјета Представништва Руског историјског друштва у Србији Александар Вулин поручио је да нас "историја учи да тамо гдје су Срби и Руси, тамо је правда. Ако не знате гдје је правда и победа, потражите гдје су Срби и Руси."
- Блискост између два народа може се мјерити искључиво блискошћу вриједности за које се један и други народ залажу - рекао је Вулин.
- Ми у Руском историјском друштву боримо се против сваке ревизије историје о српском и руском народу - поручио је.
Сабрали смо се овдје данас, не само да потврдимо истинско пријатељство и братске односе, већ да потврдимо и запечатимо завјет који су нам оставили наши преци, рекао је патријарх Порфирије обраћајући се окупљенима.
Отварање Руског историјског друштва у Србији представља потврду континуиране међусобне духовне повезаности наша два народа, српског и руског, који складно и сродно живе кроз историју и који ће, сигуран сам уз Божју помоћ, тако и убудуће живјети, рекао је Порфирије и оценио да је отварање овакве институције у ери историјског ревизионизма "кључно".
Митрополит бачки Иринеј поручио је да је "Руско историјско друштво место посвећено изучавању и популаризовању историје наших братских народа и наших сестринских цркава."
Заменик министра науке и високог образовања Руске Федерације Константин Могилевски подсетио је да су током заједничке офанзиве у септембру и октобру 1944. године, Црвена армија и њени савезници ослободили источну и сјевероисточну Југославију и престоницу - Београд.
Како подсјећа, ове године се обиљежава 80. годишњице у Великом отаџбинском и Другом свјетском рату.
- За Русију у Србију, ови догађаји служе као подсјетник, не само о заједничкој судбини наших народа, већ и о снази духа скривеној у нама, способности да опстанемо у најтежим околностима и не одступимо под притиском споља - истакао је Могилевски.
Очекује да ће ново представништво Руског историјског друштва одржавати већ постојеће везе руских и српских институција, као и да ће се бавити уједињивањем руских и српских друштвених центара, развојем сарадње музеја и архива, бавећи се историјским образовањем у широком смислу.
Историчар и један од оснивача београдске подружнице центра, проф. др Александар Раковић подсетио је да се од почетка Специјалне војне операције, на Србију врши притисак да уведе санкције Русији и поручио да се то неће догодити.
"Западне санкције уопште не утичу на нас", рекао је и подсјетио да национални авиопревозник Ер Србија и даље лети за Русију, да наши клубови играју са руским и да руски уметници гостују у Србији.
Скупштини су присуствовале бројне личности из политичког и јавног живота.
Руско историјско друштво, на чијем је челу Сергеј Наришкин директор Спољне обавјештајне службе Руске Федерације, донијело је одлуку да оснује своје представништво у Србији, а једногласном одлуком Скупштине друштва, у јуну ове године, Александар Вулин је изабран за предсједника Савета представништва у Београду.
