''Спољна политика БиХ је пропала''

Извор:
РТРС
27.10.2025
09:20
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је спољна политика пропала.
Када је ријеч о министру иностраних послова БиХ Елмедину Конаковићу који је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара, Додик је поручио да је он дечко на заласку.
- Он је остварио оно што је нама требало. Био је довољно похлепан да је прихватио да уђе у то. Развалили смо основне полуге власти у БиХ. То је Осман Мехмедагић Осмица и други и довели смо друге људе који нормалније раде свој посао - рекао је Додик.
Навео је да су они само хтјели да уђу у власт.
Република Српска
Додик: Покрет Сигурна Српска за нас не представља ништа, ми ћемо остати први
- Најважније функције су остале у нашим рукама. Сада пјевају пјесме да смо ми малигни руски утицај. Дакле резутлат тога је оно што нама одговара и не тучемо се много против тога - рекао је Додик.
Ми нисмо, каже он, отишли преко Сарајева до центара моћи него смо ишли сами и они то не разумију.
- Када схвате све ће бити готово - поручио је Додик.
Коментаришући сједницу Савјета безбједности Уједињених нација, која ће се одржати 31. октобра, Додик је додао да је то редовна сједница.
- Свако види да је овдје настао проблем. Промјена власти у САД-у, утицала је да некако Шмит утихне. Он хода по канцеларијама у Сарајеву и правда се да је то урадио, јер је Марфи то тражио. Он сад лобира по свијету. Разумио је да је крај ту и да је он бивши и да ће форамлни састанци то утврдити. Брани га Њемачка, Британија и Француска, али постоји још неки отпор. То није ништа чудно јер западна елита која се одметнула од народа брани своје промашене политке погубне за ЕУ, а погубне и за народе који живе на том простору - додао је Додик.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је Република Српска стабилна и редовно измирује своје обавезе.
- Изашло је саопштење ММФ-а и 80 одсто земаља у свијету је више задужено од Републике Српске - рекао је Додик.
Истакао је да Република Српска има низак дефицит који је на 0,4 одсто, ниску задуженост.
- То је феномен. Како је могуће да имате ниску задуженост и низак дефицит. Једно мора бити веће. Ако сте ниско задужени онда морате да имате већи дефицит да одржите пројекте програма, а поред тога изградимо тунел од 13 километара који платимо властитим средстивима - рекао је Додик.
Истакао је да зна да има људи којима треба помоћи и који мисле да заслужују више.
- Ја то разумијем, али на овом нивоу економије ми имамо перфектне показатеље. Имамо ниску инфлацију све вријеме, имамо повећање домаћег производа на близу 20 милијарди, имамо најнижу стопу незапосленоти од када постоји Република Српска и највећи број запослених икад. Имамо просјечну плату већу него у ФБиХ - рекао је Додик.
Навео јед а ће разговарати са синдикатом и послодавцима о најнижој плати за идућу годину.
- Дајемо подршку послодавцима, али желимо да сачувамо и статус радника - рекао је Додик.
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму