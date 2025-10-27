Аустралијанка оборила свјетски рекорд у шишању оваца

Извор:
Агроклуб
27.10.2025
10:15
Коментари:0
Аустралијанка Ники Лионс (38), професионална шишачица оваца из савезне државе Нови Јужни Велс, ушла је у историју поставивши нови свјетски рекорд за жене у овој захтјевној дисциплини.
Током девет сати напорног рада ошишала је 502 мерино јагњета, чиме је поставила глобални стандард за женски свијет овчарства, објавио је Абц.нет.
Рекордни покушај одржан је на једној фарми у савезној држави Викторија, а Лионс је започела посао у шест сати ујутру и радила непрекидно до 18 сати.
"Нисам потпуно задовољна, неколико јагањаца ми је ипак промакло", рекла је кроз смијех за аустралијски портал додајући: "То је ствар с рекордима, увијек се може боље"!
Године припрема и повратак након паузе
За овај подухват припремала се двије и по године, а пут до успјеха није био лак. Након рођења четворо дјеце Лионс је узела десетогодишњу паузу од шишања како би се посветила породици. Ипак, током пандемије корона вируса одлучила је да се вратити послу, јер је индустрији хронично недостајало искусних шишача.
"Поносна сам што сам се након толико времена вратила и доказала да то могу. Од домаћице и мајке до свјетске рекордерке, то је физички огроман изазов", казала је Лионс.
Каже да без строгог тренинга у теретани и менталне припреме овај успјех не би био могућ. Иако су јој кољена након маратонског шишања била болна, све је, каже, "прошло изненађујуће добро".
Животна мисија и порука индустрији
Лионс шиша овце од дјетињства и одувијек је, како сама признаје, имала циљ да сруши свјетски рекорд.
"Када сам имала седамнаест година обећала сам себи да ћу то једног дана урадити и сада сам то испунила", рекла је поносно.
Након исцрпљујућег изазова, планира да узме кратак одмор, али је искористила прилику да пошаље снажну поруку аустралијској јавности и властима.
"Аустралија је изграђена на 'леђима' оваца. Наша земља и идентитет обликовани су вунарском индустријом. Сада позивам своју земљу да поново оживи ту индустрију, треба нам више људи који ће куповати аустралијску вуну", рекла је она, преноси Агроклуб.
