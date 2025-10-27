Сматрају га најомраженијим знаком хороскопа, а све због ових особина

Извор:
Лав се најчешће наводи као знак који има највише "хејтера" због комбинације љубоморе, перфекционизма и препотентности, као и сталне потребе да буде у центру пажње.
Особе рођене између 23. јула и 22. августа доживљавају пажњу као нешто што се подразумијева, што многе око њих замара. Остали хороскопски знаци су "мала маца" за њега.
Непрестана потреба за пажњом: Лавови желе да буду у центру збивања и тешко се поистовјећују са туђим проблемима.
Егоизам: Често стављају своје потребе испред туђих и несвјесно занемарују друге, вјерујући да се свијет врти око њих.
Ароганција: Изражен осјећај супериорности, тешко препознају сопствене мане и воле да се хвале.
Тврдоглавост: Веома тешко мијењају мишљење; готово немогућа мисија кад су увјерени да су у праву.
Љубомора: Реагује на туђи успјех и пажњу; у везама могу бити посесивни и љубоморни.
Шира слика: није све црно‑бијело
Топлина и креативност: Лав може бити извор инспирације и покретачка енергија у тиму.
Лидерство: Кад је фокус на заједничком циљу, Лав подиже друге и води храбро.
Великодушност: Уз здрав баланс, њихов понос прелази у заштитничку бригу.
Јасне границе: Поштујте себе и комуницирајте директно.
Преусмјерите пажњу на тим: Укључите их у улоге гдје сијају, али дијеле заслуге.
Наградите сарадњу: Истакните тренутке кад су тимски играчи, то гради добру динамику.
Људи се најчешће засите лављег шефовања и то може бити највећи узрок мржње. Истина је да сваки знак има своју тамну страну, као што сваки човјек има неку ману, али астрологија ипак на основу генералних особина доноси најомраженијег међу њима, преноси Б92.
