Вучић: НИС највећи ризик

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је данас имао тешке разговоре са ММФ-ом и да је једна од тема било и питање НИС-а који је, како је рекао, највећи ризик и од пресудног значаја за нас.

- Тешки су разговори са ММФ-ом, свакако не лаки, за нас је важно да они у четвртак потврде аранжман, а 19. децембра њихов главни Борд мора то да потврди у Вашингтону. За нас је много важно, због кредитног рејтинга и свега другог. Постоје ризици, највећи ризик је наравно НИС, и то је од пресудног значаја за нас. Тако да надам се да ћемо то успјети да изгурамо како треба - рекао је Вучић.

Како је додао, има још неких других, односно још два ризика.

- Али та два ризика смо у стању да контролишемо. Тако да не могу да казем да су добе вијести, али добри, тешки, не лаки, али корисни разговори - рекао је Вучић новинарима на обележавању славе СНС.