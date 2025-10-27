Вучић: НИС највећи ризик

Извор:
Танјуг
27.10.2025
13:39
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је данас имао тешке разговоре са ММФ-ом и да је једна од тема било и питање НИС-а који је, како је рекао, највећи ризик и од пресудног значаја за нас.
- Тешки су разговори са ММФ-ом, свакако не лаки, за нас је важно да они у четвртак потврде аранжман, а 19. децембра њихов главни Борд мора то да потврди у Вашингтону. За нас је много важно, због кредитног рејтинга и свега другог. Постоје ризици, највећи ризик је наравно НИС, и то је од пресудног значаја за нас. Тако да надам се да ћемо то успјети да изгурамо како треба - рекао је Вучић.
Како је додао, има још неких других, односно још два ризика.
БиХ
Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено
- Али та два ризика смо у стању да контролишемо. Тако да не могу да казем да су добе вијести, али добри, тешки, не лаки, али корисни разговори - рекао је Вучић новинарима на обележавању славе СНС.
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму