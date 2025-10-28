Ваша мачка не воли воду? Ево како да је очистите без купања

Извор:
Сви знају да мачке и вода нису најбољи пријатељи. Иако постоје изузеци, већина власника ће потврдити да покушај купања њиховог љубимца често завршава огреботинама и стресом за обе стране. Али зашто мачке толико презиру воду и како их одржавати чистима?
Ветеринарка др Ејми Ворнер поделила је одговоре и практичне савјете за PetsRadar.
Еволуција и инстинкт: Зашто мачке бјеже од воде?
Мачја одбојност према води дубоко је укорењена у њиховој еволуцији. „Када видимо мачку како 'претерано реагује' на воду, свједоци смо милиона година еволуције на дјелу“, објашњава др Ворнер. Домаће мачке потичу од афричке дивље мачке, врсте која је живела у сувим, пустињским климатским условима са мало воде. Као резултат тога, мачке су развиле изванредну способност да се саме чисте.
Мокро крзно губи своја изолациона својства, због чега се мачке осјећају хладно и рањиво. У овом стању, теже регулишу тјелесну температуру, спорије се крећу и губе свој природни мирис, који је кључан за комуникацију. „То није тврдоглавост. Оне су истински анксиозне. Њихов нервни систем им говори да су у опасности“, додаје др Ворнер.
Алтернатива купању: Како одржавати хигијену?
Срећом, постоје ефикасни начини да се одржи хигијена без изазивања стреса. Др Ворнер препоручује неколико кључних корака.
Прво и најважније је свакодневно четкање. Само пет минута дневно уклониће прљавштину и равномерно распоредити природна уља по крзну, што је много корисније од купања. Важно је одабрати праву четку - металну за дугодлаке мачке и гумену за краткодлаке мачке.
Ако је одређени дио тијела прљав, попут блатњавих шапа, користите циљано чишћење. Влажне марамице намењене мачкама су одлично рјешење јер не захтевају да квасите цијело тијело. Учините процес чишћења позитивним искуством уз награде и стрпљење. Постепено изградња поверења ће олакшати друге задатке, попут сјечења ноктију или провере зуба.
Када је купање неопходно?
Иако га треба избјегавати, купање је понекад неизбјежно. Ово се односи на хитне случајеве, као што је ако је мачка дошла у контакт са токсичном супстанцом, ако је озбиљно болесна и купање би помогло или ако је толико прљава да представља ризик по њено здравље.
„Понекад је безбједност важнија од удобности“, истиче др Ворнер. „Ако ваша мачка дође у контакт са нечим опасним, брза реакција је важнија од њених преференција. Али можемо да смањимо стрес.“
Ако морате да окупате мачку, увјерите се да је соба топла. Користите плитку, млаку воду и површину на којој се ваша мачка неће оклизнути у кади или лавабоу. Разговарајте са њом мирним гласом и одмах је умотајте у топли пешкир након купања.
„Сачувајте борбе за воду за стварне хитне случајеве“, закључује др Ворнер. „Ваша мачка ће бити здравија, срећнија, а ваш однос ће бити јачи када слушате њене инстинкте.“
