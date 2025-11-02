Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда у Бањалуке

Извор:
АТВ
02.11.2025
08:41
НАТО лобиста са антисрпским ставовима Гинтер Фелингер подржао је Покрет Сигурна Српска Драшка Станивуковића и поручио да је градоначелник Бањалуке промјена на политичкој сцени за коју се нада да ће одвести БиХ у Европску унију и НАТО.
Фелингер је економиста који је радио у невладиним организацијама широм Европе. Пословима "економског развоја" бавио се углавном на Косову и Метохији, Албанији и Украјини.
По својим екстремним антисрпским ставовима изазвао је бијес у широј јавности. Прије двије године се фотографисао испред споменика Милице Ракић, дјевојчице коју су убиле НАТО бомбе и поручио да га треба уклонити и на то мјесто поставити споменик Медлин Олбрајт.
The death of Milica Rakic is a tragedy and I am sorry for her and her family.— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) March 30, 2023
But her death is not caused by @nato cluster bombs hitting with precision but by incompetent Serb Air Defence firing at our Airplanes and hitting Serb civilian areas
I call @avucic to apologize pic.twitter.com/kchvwpRSY2
Поред споменика за Мадлен Олбрајт, Фелингер се заложио и за подизање споменика "деци Адема Јашарија" коју су, како он каже, "српске специјалне снаге намјерно убиле".
Након што је 2023. године предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио да је будућност у уједињењу Србије, Црне Горе и Републике Српске, Гинтер је изјавио да у случају рата НАТО мора бомбардовати Бањалуку и срушити нову зграду Владе Милорада Додика.
I endorse the Mayor of Banja Luka @Stanivukovic_D and his movement for a European Bosnia to defeat Dodiks Tyranny pic.twitter.com/qdc8jtjhZ2— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 1, 2025
"То је једини начин да разговарамо с Додиком и спријечимо га да започне свој балкански рат".
Током студентских протеста у Србији, на друштвеној мрежи Икс објавио је да "посматра урушавање Србије".
"Ја, гледам урушавање Србије из јавног базена у Бечу", написао је Фелингер.
Његове изјаве пуне мржње нарочито су се интензивирале након што је на годишњицу НАТО бомбардовања Југославије усред Београда развио заставу НАТО алијансе уз коментар "Хвала за ослобођење Србије". Послије тога су корисници Икса објавили његов приватни број телефона након чега је Гинтер добио хиљаде пријетећих порука.
