Свјетске силе поздравиле потезе Српске: Кина и Русија упутиле критике на рачун Шмита

01.11.2025
19:15
Јучерашња сједница Савјета безбједности УН-а очигледно је оставила снажан утисак на све политичке актере из Републике Српске.
У Њујорку се расправљало о ситуацији у БиХ, а у Бањалуци се пажљиво слушало и биљежила свака ријеч. Кина и Русија су остале досљедне, али се и у тону америчког наступа осјетила промјена реторике. Према ријечима првог човјека Српске, дошло је до заокрета у глобалним односима – чуо се, ''тон реалности“.
''Америка у својим ставовима износи да неће градити друге државе и нације. То значи да домаћи лидери – а овдје, што је посебно важно, и конститутивни народи – треба да сједну и да се договоре. То је нешто што се већ дуго није чуло из уста одређених америчких структура. Ми разумијемо да је дијалог неопходан, ми га желимо. Спремни смо да разговарамо и разговараћемо све док се не пронађе рјешење, или док разговор не постане потпуно бесмислен'', казао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
За нас који већ 30 година живимо унутар једне политике засноване на америчком неолибералном систему, сада се десио идеолошки заокрет – повратак поштовању међународног права, поручује Жељко Будимир.
''Република Српска је показала да није изазвала кризу, већ да се мора поштовати њен положај и права. Улога високог представника, како су истакле и Русија и Кина, дестабилизујућа је, јер је сваки његов потез до сада доносио нестабилност. Он злоупотребљава надлежности које су измишљене. Нијемци морају да схвате да овдје морају имати избалансирану политику, а не политику високих представника'', рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Разлика u овогодишњем извјештају је то што је доста краћи и што се заправо не бави бонским овлаштењима и другим безакоњима, већ недјелима Кристијана Шмита, каже Данијел Симић.
''И разлика је наравно у томе што је промијењен на извјестан начин, индиректно став америчке администрације. Пошто у обраћању неко кога је безрезервно подржавао, сада га није ни поменуо. Наравно, традиционално Русија и посебно што радује Кина су поново иступле против оваквог једног да кажем феудалног система који већ 30 година фукционише. По мом мишљењу јер ми не можемо да пронађемо политичко јединство'', каже Данијел Симић, оснивач портала ''Фронтал''.
Велике силе све више шаљу поруке да ''није све црно-бијело“, а Српска то види као прилику да поново нагласи своју позицију – уз ослонац на међународно право, али и добру стару дипломатску упорност.
''И шта на крају имамо као резултат? САД су скинуле санкције. Русија је представила извјештај. Није подржала ОХР. То није случајност, то је плод политике која је била исправна од самог почетка. САД и Русија виде Републику Српску као поузданог партнера у очувању Дејтонског оквира, што je кључна порука са сједнице'', рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
Нови извјештај долази након конкретних корака институција Републике Српске ка рационализацији својих политика. Попут одлука Народне скупштине које су стабилизовале ситуацију у земљи. Такође овај извјештај представљен од стране Русије што је појачало и сам његов утицај, за разлику од прошлог који је остао у сјенци ОХР-овог извјештаја.
