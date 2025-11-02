Logo

Додик: Санкције нису биле само мјера, већ су представљале осјећај неправде

АТВ

02.11.2025

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Милорад Додик је изјавио да санкције нису биле само мјера, већ су представљале осјећај неправде, који је дуго оптерећивао све у Републици Српској.

''Огромна штета је нанесена Српској, али ако постоји нека сатисфакција, то је укидање санкција, за које смо знали да ће се једног дана десити - и тај дан је дошао'', навео је Додик на Иксу.

Током седмице предсједник је боравио у Минску на конференцији о безбједности, на којој јеистакао да Српска вјерује у мир, дијалог и сарадњу, чува искрено пријатељство с Русијом, а истовремено проналази пут у односима с Кином.

''С новом администрацијом САД покушавамо да успоставимо добре канале комуникације'', навео је Додик.

Милорад Додик

Америчке санкције

Република Српска

