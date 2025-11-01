Чак и федерални медији признали: Српска постала признат фактор на међународној сцени

Извор:
Агенције
01.11.2025
09:51
Коментари:1
Република Српска постала је признат фактор на међународној сцени, пише данас "Дневни аваз".
Сарајевски дневни лист истиче да је политички кредибилитет бошњачких представника у власти доживио потпуни колапс након што су САД укинуле санкције предсједнику Милораду Додику.
"Аваз" пише да је спољна политика доживјела потпуни колапс након што је признато да је Министарство иностраних послова у Савјету министара ангажовало приватну фирму без неопходних процедура за лобирање у иностранству, те да би министар Елмедин Конаковић требало да размисли о оставци.
У тексту је наведено да је Конаковић ангажовао "сервисера клима-уређаја" да лобира у САД, а напоменуто је и да је поцијепао властиту странку.
Такође је наведено су се бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Конаковић током посјета Вашингтону хвалили "чврстим везама са америчком администрацијом", а Република Српска је добила међународно потврђен статус политичког саговорника.
БиХ
2 ч2
БиХ
14 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
17 ч3
Најновије
Најчитаније
11
49
11
47
11
38
11
33
11
21
Тренутно на програму