Logo

Чак и федерални медији признали: Српска постала признат фактор на међународној сцени

Извор:

Агенције

01.11.2025

09:51

Коментари:

1
Palata Predsjednika RS, Republika Srpska, Banjaluka, Milorad Dodik, zgrada
Фото: АТВ

Република Српска постала је признат фактор на међународној сцени, пише данас "Дневни аваз".

Сарајевски дневни лист истиче да је политички кредибилитет бошњачких представника у власти доживио потпуни колапс након што су САД укинуле санкције предсједнику Милораду Додику.

"Аваз" пише да је спољна политика доживјела потпуни колапс након што је признато да је Министарство иностраних послова у Савјету министара ангажовало приватну фирму без неопходних процедура за лобирање у иностранству, те да би министар Елмедин Конаковић требало да размисли о оставци.

У тексту је наведено да је Конаковић ангажовао "сервисера клима-уређаја" да лобира у САД, а напоменуто је и да је поцијепао властиту странку.

Такође је наведено су се бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Конаковић током посјета Вашингтону хвалили "чврстим везама са америчком администрацијом", а Република Српска је добила међународно потврђен статус политичког саговорника.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

БиХ

Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

2 ч

2
Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

БиХ

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

14 ч

0
Цвијановић: Када нема међународног интервенционизма, постоји шанса за унутрашњи договор

БиХ

Цвијановић: Када нема међународног интервенционизма, постоји шанса за унутрашњи договор

15 ч

0
Цвијановић: Комшић говорио искључиво у своје име

БиХ

Цвијановић: Комшић говорио искључиво у своје име

17 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

11

47

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

11

38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

11

33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

11

21

Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner