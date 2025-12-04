Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
18:13
Коментари:0
Са проблемом лажних боловања ћемо морати доста енергичније да се суочимо, најавио је премијер Републике Српске Саво Минић.
Минић је, након консултација са представницима Савеза синдиката о буџету за 2026. годину, рекао да је и раније говорио о одом проблему.
"Апсолутно њих (представнике Савеза синдиката) разумијем да су они представници свих радника, па чак и оних за које ми кажемо, под наводницима, да нису добри радници, да доносе неке потврде о боловањима, да не обављају свој посао, да сви други радници виде да они оду на неки други посао у смислу да су за тај матични посао донијели потврде о боловању", рекао је Минић и додао:
"Мислим да је ово проблем са којим ћемо се морати доста енергичније суочити. Добро знате да смо, откако сам предсједник Владе, имали низ активности када су у питању Шуме Српске и сва она боловања. Ево видим да и у свим осталим гранама није ништа боља ситуација".
Осврнуо се и на ситуацију у Жељезницама и Електропривреди.
"Када су у питању Жељезнице и радници у Електропривреди, ушли смо у разматрање неких чињеница. То су саме плате, конкретно монтера, које износе, за самог радника који ради скоро 30 година, 1.200-1.300 КМ. Онда се не смијемо чудити ако тај радник не да неки реалан допринос у оквиру свог посла", рекао је Минић.
