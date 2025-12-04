Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

Извор:
Телеграф
04.12.2025
17:39
Коментари:0
У ваљевској фабрици "Крушик" у капислани данас се догодила експлозија, потврђено је Телеграфу.
Према информацијама, једна особа је повријеђена, док су двије особе превентивно превезене у болницу.
Полиција се налази на лицу мјеста и врши увиђај. Узрок ће бити познат након увиђаја.
О случају је обавијештено тужилаштво.
