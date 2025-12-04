Logo
Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

Извор:

Телеграф

04.12.2025

17:39

Коментари:

0
Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

У ваљевској фабрици "Крушик" у капислани данас се догодила експлозија, потврђено је Телеграфу.

Према информацијама, једна особа је повријеђена, док су двије особе превентивно превезене у болницу.

Полиција се налази на лицу мјеста и врши увиђај. Узрок ће бити познат након увиђаја.

О случају је обавијештено тужилаштво.

(Телеграф.рс)

Експлозија

фабрика Крушик

