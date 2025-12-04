Logo
Large banner

Ове знакове очекује повишица или унапређење у децембру

Извор:

Индекс

04.12.2025

18:40

Коментари:

0
Ове знакове очекује повишица или унапређење у децембру
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Децембар је вријеме када се сабира, оцјењује и награђује. За неке хороскопске знакове крај 2025. доноси професионално признање, нове прилике и финансијску добит.

Било да је ријеч о повишици, награди за труд или понуди за бољи посао, ови знакови могу очекивати конкретну промјену на свом рачуну.

Полиција Србија

Хроника

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Ако сте међу њима, сада је вријеме да се истакнете још мало - звијезде су на вашој страни.

Јарац

Јарчеви су тоеком цијеле године показивали досљедност, одговорност и рад без превише драме. Управо зато, децембар им доноси оно што су стрпљиво градили - повишицу или унапређење. Њихов труд није прошао незапажено, а њихова поузданост сада се конкретно награђује.

Дјевица

Перфекционизам Дјевице и посвећеност детаљима коначно се исплате. Иако нису склоне хвалисању, њихови резултати говоре за себе. У децембру могу очекивати признање надређених и врло вјеројатно конкретну финансијску награду. Ово је тренутак кад им се враћа за сву ону "невидљиву" дисциплину.

Србија - Фарска Острва

Остали спортови

Србија сама себи одузела побједу, погледајте како

Шкорпија

За Шкорпије крај године доноси неочекивани заокрет - понекад кроз додатне пројекте, а понекад кроз прелазак на боље плаћену позицију. Њихова способност да у тишини раде на себи и јасно прате своје циљеве долази до изражаја управо сада.

Ован

Овнови су ове године показали више стрпљења него иначе, и то им се исплатило. У децембру могу очекивати изненадну повишицу, бонус или прилику да преузму већу одговорност. Њихова одлучност и иницијатива не пролазе неопажено, а надређени знају цијенити ту енергију.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Свијет

Најпраћенији јутјубер свијета излази на берзу

1 ч

0
Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Бања Лука

Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

1 ч

0
Највише веза се заврши уочи празника: Ево због чега је тако

Љубав и секс

Највише веза се заврши уочи празника: Ево због чега је тако

1 ч

0

Више из рубрике

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Занимљивости

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

4 ч

0
Ова 3 знака се осјећају као да су дотакли дно, али ускоро креће олакшање

Занимљивости

Ова 3 знака се осјећају као да су дотакли дно, али ускоро креће олакшање

6 ч

0
Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

Занимљивости

Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

10 ч

0
Беба дијете

Занимљивости

Дјеца рођена у децембру имају посебне карактеристике које их издвајају од других

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner