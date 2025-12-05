Ушаков: Контакт Путина и Трампа биће организован брзо – чим се стекну предуслови

Извор:
СРНА
05.12.2025
09:02
Коментари:0
Чим се појаве предуслови за контакте предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, све ће бити организовано прилично брзо, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
''Чим се створе предуслови за контакт предсједника, било за телефонски разговор или директан сусрет, све ће бити организовано прилично брзо'', навео је Ушаков.
Како је истакао, телефонски разговор са Трампом за сада није у Путиновом распореду, али ће, уколико буде потребе, бити лако организован.
Свијет
Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...
Према његовим ријечима, Кремљ тренутно чека реакцију америчких колега након разговора који су у уторак одржали Путин и специјални изасланик америчког предсједника, Стивен Виткоф.
Датум новог састанка са Виткофом још није утврђен, додао је Ушаков.
Свијет
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток
Путин борави у посети Индији 4. и 5. децембра. Руски лидер је у четвртак стигао у Њу Делхи. Он и индијски премијер Нарендра Моди су имали неформалне разговоре који су, према ријечима Ушакова, трајали више од два сата
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Битно (Р)
информативно политички
10:10
Телетрговина
телетрговина
10:25
Крваво цвијеће С02 ЕП 238 (Р, 12+)
серијски програм
11:10
Од јутра до сутра ЕП 125 (12+)
серијски програм
11:50
Телетрговина
телетрговина
12:05
Временска прогноза
временска прогноза