"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

Избор главног преговарачa БиХ са ЕУ нови је камен спотицања у држави састављеној од два ентитета и три конститутивна народа.
У нашој емисији "Битно", покушали смо да видимо шта је то битно за још једну тему која није наишла на консензус у БиХ.
Ово што је свакако изазвало највише полемике јесте сам процес именовања главног преговарача. ПД ПС БиХ сам себе је овластио да именује преговарача, а бројне партије су већ изашле и са именима.
Колико нема сагласности око ове теме, видјело се и у студију АТВ-а. Посланик НиП-а у ПД ПС БИХ Миа Карамехић-Абазовић сматра да је овај дом имао право да себе "именује" за изабере главног преговарача.
"Процес европских интеграција треба да буде нешто што се тиче свих нас у БиХ. ПД ПС БИХ је мјесто гдје имате представнике грађане са сваког дијела БиХ и из оба ентитета и мислим да је то идеално мјесто гдје се такав кадар треба бирати. Савјет министара је позивајући се на неке раније праксе именовања неких изасланика БиХ у неким тијелима, сматрало да то треба да буде посао који ће бити повјерен њима. Ми смо веома специфична државе, тако да то треба узети у обзир", каже Миа Карамехић-Абазовић, члан Заједничке комисије ПД ПС БиХ за европске интеграције и замјеник предсједавајуће Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање.
То што се Савјет министар позвао на чланове Закона о Савјету министар који предвиђа именовање привремених одбора и тијела, каква је сигурно канцеларија главног преговарача, за посланика у ПД ПС није довољан аргумент да се то и прихвати.
"То није привремени одбор, нити има привремених одбора. Према ономе што је Кришто замислила главни преговарач има овлашћења замјеника министра, а и министре и замјенике бира једино ПД ПС БиХ", каже Карамехић-Абазовић.
Министре и замјенике бира ПД ПС БиХ, али их не предлаже, то је нешто на шта је указала Нина Сајић, професор међународних односа на ФПН-у УНИБЛ.
"Нису европске интеграције менијална карта и да узимате шта желите. Једно су жеље они из Сарајева који заступају ту тезу, а једно је реалност. Поставља се питање и да се то деси, какав би тај преговарач имали легитимитет. Не би имао јер није прошао процедуре. Јасне су политичке жеље, али то није реалност БиХ и само нам то говори да они који то предлажу да нису за ЕУ", каже Сајић.
Да нема консензуса о овој теми, показује и то да су опозиционе партије из Српске, које имају пет посланика у ПД ПС БИХ предложиле два имена, каже још један члан овог дома СНСД-ов Мирослав Вујичић.
"Савјет министар мора донијети одлуку и формирати канцеларију у којој ће бити преговарач. Од стране опозиције у Српској, који имају пет посланика у ПД ПС, предложене су два кандидата и имали смо Вукановића гдје је рекао да неће подржати ниједног од кандидата који је предложен. Ако би и овакав накарадан систем избора преговарача прошао од стране парламента, практично нека довољно руку међу српским посланицима да изаберу преговарача. Процес које је требао бити много једноставан неће нас довести нигдје. Овдје је нека врста политиканства, куповина неких политичких поена за оно што је бити 2026. године", каже Вујичић, који је и замјеник предсједавајућег Заједничке комисије Парламента БиХ за европске интеграције и члан Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање.
