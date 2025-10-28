Logo

Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

28.10.2025

21:23

Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра
Фото: Facebook

Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом.

​Млади Бањалучанин Петар Шарић (19), којем је крајем августа откривен риједак и агресиван малигни тумор, тренутно је на лијечењу у Бечу, гдје су након успјешно завршеног првог циклуса терапије љекари издали нови предрачун у износу од 155.667 евра.

Толико коштају наредна три циклуса хемотерапије, болничко лијечење и интензивна рехабилитација.

Петар се бори са агресивним, нетипичним обликом саркома. Да би добио ову тешку битку потребна му је финансијска помоћ, коју је могуће уплатити и путем хуманитарног броја 17114 (за све оператере у БиХ). Позивом на овај број донирате 2 КМ.

Уплате су могуће и директно на рачун:

Rada Šarić

Broj računa: 5620998172455649 (NLB Banka, Banja Luka)

Uplate iz inostranstva:

Beneficiary:

RADA (MIODRAG) ŠARIĆ

Kralja Petra I Karađorđevića 3

78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

IBAN: BA395620998219441770

SWIFT/BIC: RAZBBABA

Bank: NLB Banka a.d. Banja Luka

Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

Intermediary Bank (for EUR, USD, GBP, CHF and other currencies):

Bank: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

SWIFT/BIC: LJBASI2X

Ljubljana, Slovenia

Uplate iz Srbije: in RSD (Serbian Dinars):

Bank: NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd

SWIFT/BIC: KOBBRSBGXXX

Belgrade, Republic of Serbia

Петар Шарић

