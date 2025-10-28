Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

28.10.2025
21:23
Коментари:0
Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом.
Млади Бањалучанин Петар Шарић (19), којем је крајем августа откривен риједак и агресиван малигни тумор, тренутно је на лијечењу у Бечу, гдје су након успјешно завршеног првог циклуса терапије љекари издали нови предрачун у износу од 155.667 евра.
Толико коштају наредна три циклуса хемотерапије, болничко лијечење и интензивна рехабилитација.
Петар се бори са агресивним, нетипичним обликом саркома. Да би добио ову тешку битку потребна му је финансијска помоћ, коју је могуће уплатити и путем хуманитарног броја 17114 (за све оператере у БиХ). Позивом на овај број донирате 2 КМ.
Уплате су могуће и директно на рачун:
Rada Šarić
Broj računa: 5620998172455649 (NLB Banka, Banja Luka)
Uplate iz inostranstva:
Beneficiary:
RADA (MIODRAG) ŠARIĆ
Kralja Petra I Karađorđevića 3
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA395620998219441770
SWIFT/BIC: RAZBBABA
Bank: NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
Intermediary Bank (for EUR, USD, GBP, CHF and other currencies):
Bank: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
SWIFT/BIC: LJBASI2X
Ljubljana, Slovenia
Uplate iz Srbije: in RSD (Serbian Dinars):
Bank: NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd
SWIFT/BIC: KOBBRSBGXXX
Belgrade, Republic of Serbia
Друштво
50 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму