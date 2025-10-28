Колико у Црној Гори има турских држављана?

Извор:
У Црној Гори је око 13.800 турских држављана са привременим боравком, а 87 са сталним, казао је в. д. директора Управе полиције Лазар Шћепановић.
Он је у интервјуу за RTCG, говорећи о осумњиченима за напад на Подгоричанина на Забјелу прије двије ноћи, казао да се „не ради о мигрантима, него о лицима која имају одређена законска одобрења - пријаву боравка“.
„Идентификована су три држављанина Азербејџана и један држављанин Турске, који се сумњиче да су извршили ово кривично дјело“, додао је он.
Објашњавајући зашто дјело није квалификовано као убиство у покушају, већ као насилничко понашање, он је казао да су код нападаног младића „наступиле лаке тјелесне повреде: посјекотине, резне ране и једна убодна рана, на које је тужилац у сарадњи са вјештаком медицинске струке утврдио да се не ради о покушају убиства“.
В. д. директора Управе полиције је казао да су у Црној Гори добродошли сви странци који су добронамјерни и желе да допринесу просперитету Црне Горе.
„А онима који желе да се баве имиграцијама, трговином дрогом, насиљем Управa полиције ће одлучно одговорити. Биће откривени, процесуирани и протјерани. Желим грађанима да кажем да не преузимају правду у своје руке. Управа полиције има механизме, има вољу да се суочи са свим проблемима. Позивам да не долази до ескалације сукоба. Овaj проблем рјешаваћемо у институцијама система и видјећете да ће након ревизије списка која ће услједити у наредном периоду велики број страних држављана бити враћен у матичне земље“, поручио је Шћепановић.
Он је истакао да су мјере које је спровела Управа полиције 333 посто веће него прошле године.
„За преко 300 лица смо донијели мјере о удаљењу, протјеривању и отказу боравка, донijели смо преко 1.070 мјера за стране држављане којима смо дали негативно мишљење и преко 1.000 о прекиду боравка, што говори да смо предузели мјере за 3.000 страних држављана који ће у наредном периоду напустити државу“, појаснио је и позвао другостепене органе да подрже Управу полиције.
„Одређеним страним држављанима, сразмно Закону о привредним дјелатностима и CRPS, омогућено је да на основу једног евра оснују фирму без почетног капитала, и такве активности су им омогућиле да добију боравак. Ми сматрамо да су то фиктивне пријаве, параван, и ми ћемо затражити од директора Пореске управе извјештај о страним држављанима који нису приходовали или спроводили привредне активности, гдје ће Управа полиције искористити Закон о странцима као инструмент, и таква лица неће бити пожељна у Црној Гори“, каже Шћепановић.
Шћепановић је поздравио одлуку Владе о укидању безвизног режима за грађане Турске.
„Зато што споразум из 2008. са Турском омогућава њиховим грађанима да се без виза крећу по територији Црне Горе. Званичници са којима ми имамо међународну сарадњу више пута су указивали да одређене структуре имају расписане локалне потјернице и да постоји погодно тло да се таква лица нађу на територији Црне Горе уз помоћ фалсификованих исправа“, објаснио је в. д. директора Управе полиције.
Говорећи о скупу који је одржан испред Владе вечерас, Шћепановић је казао да није пријављен и да је најављен путем друштвених мрежа.
Он је додао да полиција располаже обавјештајним подацима високог степена тачности да су се одређене структуре, фактори и елементи укључили у подгријавање ситуације.
„Ове посљедње активности, управо ово јавно окупљање, скренуле су пажњу са великих операција које спроводи Управа полиције, Специјално полицијско одјељење, Специјално државно тужилаштво, гдје су потпуно стављени у сјенку, јер треба да грађани подрже да успоставимо владавину права и да разбили криминалну хоботницу. То је приоритет. Проблеме са странцима рјешаваћемо у складу са законом у институцијама и сви они који мисле да ће зауставити борбу против криминала тек ће видјети удар на криминалне структуре“, најавио је он.
