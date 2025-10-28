Logo

Лажни видео снимци ајкула на Јамајци постали вирални

28.10.2025

18:06

Лажни видео снимци ајкула на Јамајци постали вирални
Фото: ТикТок/pablosotoa

Серија видео снимака генерисаних вјештачком интелигенцијом који тврде да приказују ураган Мелиса како погодује Јамајку шири се друштвеним мрежама, посебно ТикТок-ом.

Међу виралним видео снимцима су лажни снимци ајкула које пливају кроз поплављене улице, као и драматичан, али лажан поглед на око олује снимљен из путничког авиона.

Поплава лажних видео снимака на ТикТоку

Десетине видео снимака генерисаних вјештачком интелигенцијом прикупиле су милионе прегледа на ТикТоку, гдје претраге за „ураган Мелиса“ често воде кориснике до лажног садржаја или старих снимака прошлих олуја, извјештава Би-Би-Си . Другима су водени жигови намјерно замагљени или уклоњени како би се гледаоци довели у заблуду, а приказују се и лажни новинари и монтаже снимака који имитирају локалне извјештаје.

Стари трик у новом облику

Појава ајкула у поплављеним насељеним подручјима је кључни елемент лажних снимака урагана Мелиса, а за многе аналитичаре дезинформација овај мотив изазива осјећај дежа ви. Наиме, мотив датира најмање 14 година уназад, још од урагана Ајрин 2011. године, када је лажна фотографија ајкуле у поплављеној улици у Порторику преварила неколико медијских кућа.

@pablosotoa El ojo del Huracán Melissa 🌪️⚡️#viraltiktok #Huracan#tiktoktisp #LIVEMonetization #fyp ♬ sonido original - Pablo Sotoa

Тада је слика настала фотомонтажом, спајањем две неповезане фотографије. Још 2014. године, у чланку на ББЦ-ју, америчка водитељка Роуз Евелет савјетовала је да је свака слика урагана која приказује ајкулу вјероватно лажна.

АИ снимци који гарантују ангажовање

Овај мотив дјелује као сигуран начин да се привуче публика. Неки од најпопуларнијих вјештачких интелигенција снимака урагана Мелиса укључују ајкуле. Један лажни снимак приказује два леђна пераја како се пробијају кроз поплавну воду према приобалној заједници.

@here4_ent3rtainment Update: ‘Hurricane Melissa” has caused confusion and chaos as Sharks seen cruising through the streets of Jamaica 🇯🇲 #prayforjamaica #ja #trending #breakingnews #news #jamaicatiktok #sharksoftiktok #disaster #hurricane #melissa #storm #danger #fyp ♬ original sound - 🎭Here4Entertainment🎭

У другом снимку, двије ајкуле пливају у базену док се нервозни глас жали што је тамо оставио своје „јапанке“. До сада су само ти снимци прикупили скоро милион прегледа.

