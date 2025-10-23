Logo

Полиција спријечила тешко убиство и ухапсила двије особе

23.10.2025

20:35

Полиција спријечила тешко убиство и ухапсила двије особе
Фото: Танјуг

Потпредсједник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић саоппштио је данас да је полиција на територији Београда и Пожаревца спријечила извршење кривичног дјела тешко убиство и ухапсила двије особе.

Како је објаснио, интензивним оперативним радом полиција је дошла до индиција да чланови криминалних група припремају извршење кривичног дјела тешко убиство.

Додао је да је у овој опсежној акцији, која је спроведена 19. октобра на територији Пожаревца, у шумском рејону између села Речица и села Рама, полиција затекла чланове наведених криминалних група како врше припреме за извршење наведеног кривичног дјела, ископавањем раке у коју су, како се сумња, планирали да смјесте тијело жртве, наводи се у саопштењу МУП-а.

Putin i Tramp

Свијет

Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

Дачић је рекао да су на лицу мјеста ухапшена два лица која су припремала извршење кривичног дјела.

Такође, додао је, на лицу мјеста затечено је 24 литра соне киселине и 50 килограма креча, који би се користили за уништавање трагова као и тијела жртве.

Полиција у сарадњи са надлежним тужилаштвом интензивно ради на расвјетљавању свих околности догађаја и утврђивању идентитета потенцијалне жртве.

Акцију су у координацији извели припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, Службе за борбу против организованог криминала и САЈ, а претходила је полицијској акцији, спроведеној 22. октобра, када је извршено претресање станова и других просторија на више локација на територији Београда, Новог Сада и Пожаревца - изјавио је министар Дачић.

