Вучић о НИС-у: Узећемо ствар у своје руке

23.10.2025
21:47
Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас грађанима да не брину у вези са ситуацијом у НИС-у, истакавши да ће први дан када буду настали проблеми, Србија узети ствар у своје руке.
"Биће тешко да то урадимо, али сам дошао да кажем људима да не брину. Први дан када будемо имали тешке и озбиљне проблеме, ми ћемо узети ствар у своје руке и заштити Србију. То сам рекао и Русима и Американцима. Неће бити кантица",рекао је Вучић у вези са ситуацијом о НИС-у.
Објаснио је да je договорено да МОЛ увезе значајно веће количине нафте.
"Али видјели сте шта се догодило са рафинеријом", рекао је Вучић у вези са договором с Мађарском и додао да ми морамо да се изборимо да све што може да ради, ради.
"Трудим се да пронађемо што више опција", рекао је Вучић.
Руси су нам били поуздан партнер, не разумијем ту игру око увоза, рекао је Вучић у вези са ситуацијом са увозом гаса и реакцији ЕУ.
