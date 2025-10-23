Logo

Вучић о НИС-у: Узећемо ствар у своје руке

23.10.2025

21:47

Вучић о НИС-у: Узећемо ствар у своје руке
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас грађанима да не брину у вези са ситуацијом у НИС-у, истакавши да ће први дан када буду настали проблеми, Србија узети ствар у своје руке.

"Биће тешко да то урадимо, али сам дошао да кажем људима да не брину. Први дан када будемо имали тешке и озбиљне проблеме, ми ћемо узети ствар у своје руке и заштити Србију. То сам рекао и Русима и Американцима. Неће бити кантица",рекао је Вучић у вези са ситуацијом о НИС-у.

Објаснио је да je договорено да МОЛ увезе значајно веће количине нафте.

"Али видјели сте шта се догодило са рафинеријом", рекао је Вучић у вези са договором с Мађарском и додао да ми морамо да се изборимо да све што може да ради, ради.

Полиција Србија

Србија

Полиција спријечила тешко убиство и ухапсила двије особе

"Трудим се да пронађемо што више опција", рекао је Вучић.

Руси су нам били поуздан партнер, не разумијем ту игру око увоза, рекао је Вучић у вези са ситуацијом са увозом гаса и реакцији ЕУ.

