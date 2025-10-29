Словачка уводи ограничење брзине за пјешаке

Извор:
Танјуг
29.10.2025
13:55
Коментари:0
Словачки парламент усвојио је амандман на закон о саобраћају којим се од 1. јануара 2026. године уводи ограничење брзине од шест километара на сат за пјешаке, бициклисте, скејтере и возаче тротинета на тротоарима у урбаним срединама.
"Главни циљ је повећање безбједности с обзиром на све већи број инцидената са тротинетима", рекао је Љубомир Важни из странке Смјер, која је дио владајуће коалиције словачкој премијера Роберта Фица, преноси данас бриселски "Политико."
Како истиче портал, нејасно је како ће полиција спровести закон и мјерити брзину пјешака, с обзиром на то да просјечна брзина ходања износи између четири и пет километара на час.
Хроника
Ухапшен бивши посланик СДА Зијад Јагодић
Чак је и словачко Министарство унутрашњих послова изразило сумњу у оправданост мјере, истичући да би "било логичније забранити електричне тротинете на тротоарима него увести опште ограничење брзине".
Опозиција је оштро критиковала ову одлуку.
Мартин Пекар из странке Прогресивна Словачка рекао је да се тиме не рјешава стварни проблем - безбједност пјешака у саобраћају.
"Ако желимо мање судара, потребне су нам безбједније бициклистичке стазе, а не апсурдна ограничења која је физички немогуће пратити", рекао је Пекар, додајући да бициклиста "при брзини од шест километара на час једва да може да одржи равнотежу".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму