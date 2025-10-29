Какво вријеме се очекује сутра?

29.10.2025
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује топлије вријеме, уз промјенљиву облачност.
Ујутро ће бити промјенљиво до потпуно облачно, на југу Крајине и вјетровито, уз јаке до олујне ударе југа. На сјеверу и истоку биће углавном сунчано, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха износиће од пет до 10 степени, у вишим предјелима од два, а максимална дневна од 18 до 24 степена Целзијусова.
У вечерњим часовима очекује се јаче наоблачење од запада, које ће се до наредног јутра ширити ка свим крајевима, а слаба киша могућа је локално у Крајини.
У Херцеговини ће већи дио дана бити облачно са слабом кишом.
