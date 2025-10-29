Logo

ОЈТ Бањалука тражи документацију о тендеру за реконструкцију јавне расвјете

Скупштина града Бањалука саопштила је да је примила захтјев бањалучког Окружног јавног тужилаштва у којем се тражи да достави документацију у вези са тендером за реконструкцију јавне расвјете, вриједним 35 милиона КМ.

У саопштењу се наводи да је Скупштина града искористила своја овлаштења и на ванредној сједници усвојила закључке којима се захтијева обустава овог тендера, јер је оцијењен као штетан и кроз услове фаворизује само хрватску компанију.

"Наредних дана Тужилаштву ћемо доставити сву нама доступну документацију у вези са овим случајем. Нажалост, већи дио тражене документације Градска управа није доставила Скупштини града и зато смо се обратили надлежном тужилаштву", додаје се у саопштењу.

У Скупштини града сматрају да би Тужилаштво, у складу са својим законским овлаштењима, требало да затражи предметну документацију од Градске управе и градоначелника као органа који је спроводио тендер.

"Искрено се надамо да Скупштина града неће бити прва и посљедња инстанца и да ће Тужилаштво, у сарадњи са МУП-ом, прибавити сву документацију и да неће доћи до доношења наредбе о неспровођењу истраге", закључује се у саопштењу које је потписао предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.

javna rasvjeta

Бањалука

Драшко Станивуковић

