Цвијетиновић: Нисмо успјели да се договоримо са рударима

02.11.2025
Термоелектрана Угљевик је у току протекле ноћи изашла из погона због недостатка угља јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад, потврдио је Срни директор предузећа Дико Цвијетиновић.
Цвијетиновић је навео да су јуче цијели дан имали разговоре са рударима, али да нису успјели да дођу до договора и да их убиједе да су поједине изјаве које се тичу концесије "Комсар енерџи" извучане из контекста и да неће бити увођења трећих лица када је ријеч о експлоатацији угља на "Угљевик Исток два".
Он је навео да им је више пута поновио да је имао разговоре са премијером Савом Минићем који је дао обећања да се то неће десити, али да нажалост није успио да убиједи раднике на наставе са радом.
Због недовољних ковчина угља јер је у претходном периоду било кишних дана, а количне које на залихама нису биле довољне за рад, Термоелектрана је, каже Цвијетиновић, ноћас око два часа изашла из погона.
"Овај застој ћемо искористити да урадимо неке редовне радове које су били предвиђени за новембар, а то су чишћење котловског постројења и још неке ситне недостатке на термоелектрони", рекао је Цвијетиновић.
Он је навео да ће данас о свему обавијестити ресорног министра и в.д. директора "Електропривреде", које је и позвао да, ако су у могућности, сутра посјете Угљевик како би заједно разговарали са радницима и дали им увјерење да ће концесија "Угљевик исток два" када преузме "Гас-рес" бити стављена на располагање РиТЕ Угљевик.
"Радници очекују да неко од званичника или дође у Угљевик или да се обрати путем медија и да им саопшти како ће то бити ријешено", рекао је Цвијетиновић.
Он се нада да ће неко од надлежних реаговати да би сутра имали коначан став о питању концесије "Угљевик исток два".
"Надам се да ћемо успјети, ако се у току сутрашњег дана све буде завршило, да поново покренемо производњу на руднику гдје ће нам бити потребно неколико дана да обезбиједимо одређене количине угља да би термоелектрана поново могла да се врати на мрежу и да обезбиједимо несметан рад", рекао је Цвијетиновић.
Истакао је да је међу радницима велики страх када је ријеч о враћању конције јер сматрају да то не иде у правцу у којем би они жељели, а то јес да "Угљевик исток два" буде на располагању постојећем предузећу РиТЕ Угљевик.
Такође, додао је, имају обећања да ће у току сутршњег дана бити уплаћени доприносе које смо требало да РиТЕ уплати у петак, те сматра да два дана закашњења нису неки велики проблем.
Извршни директор за техничке послове у ЕРС-у Иван Копривица рекао је Срни да је Термоелектрана Угљевик ноћас престала са радом због недостатка угља и да се ради на рјешавању проблема, односно да су интезивни преговори Управе, Синдиката и радника како би производња била настављена.
