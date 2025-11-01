Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Извор:
АТВ
01.11.2025
19:25
Банку немају, немају ни трафику ни ресторан, фабрике и предузећа су давно угашени, врло често немају ни чисту воду па и данас је носе у бидонима. Дјечије игралиште је пусто, а кафана полупразна. У Берковићима као да је живот стао. На срећу имају плодну земљу, честите и вриједне људе но и њих је све мање.
''Ја када сам радио овдје у школи у Берковићима имали смо 450 ученика, а данас је пало испод 200 - што говори да народ одлази и да се не враћа, а одлази зато што му овдје није добро'', казао је Миленко Којовић, просвјетни радник у пензији.
''Смртност је у Берковићима у односу на прираштај 1:100. Млади људи одлазе'', каже Душан Ђурица, предсједник Удружења пензионера у Берковићима.
Ово је Љиљана, ускоро ће постати магистар фармације. Берковиће воли изнад свега, вратила би се али не зна шта би радила јер једина апотека у овој општини има довољно радника, а лијекова често зафали.
''Нисам жељела да остајем у Мостару, овдје је моје мјесто и жељела бих некако да останем овдје баш у тој апотеци или, Боже здравља, ако се једног дана отвори нека приватна апотека, нека велика апотека. Овдје сам ишла на праксу, било ми је стварно лијепо, али не знам шта ће бити са том апотеком, да ли ће Берковићи постојати за неколико година'' забринута је студенткиња фармације, Љиљана Антуновић.
Берковићи не памте већа улагања, задњи је час, кажу то Дабрани, не жале се много на локалне власти, вољели би да их републичке погледају.
''Када би набрајао шта све фали дуго би то трајало'', искрен је Душан Ђурица, предсједник Удружења пензионера у Берковићима.
''Фали доста тога, првенствено основне ствари фале, ево као што поменусте трафика, банка, ми морамо било шта да је да одемо до Стоца, до Билеће до Требиња, Мостара'', каже Љиљана Антуновић, студент фармације.
Фале и бољи путеви до комшијских општина. Онај према Стоцу се сређује ових дана.
И док грађани Берковића јасно и гласно говоре о својим проблемима и набрајају шта им све фали, не фали политичких препуцавања. Опозиција би да критикује, али пред камере не смије. Пишу нам поруке.
На инстаграм нам је писао први човјек тамошњег СНСД-а, на Вајбер нам је стигао одговор начелника који је кадар СДС-а.
Начелник Бојан Самарџић нам још шаље и да очекује бољу и значајнију подршку из Владе Српске.
''Политичари обично обећавају пред изборе куле и виле, све се завршава само са обећањима'', рекао је Миленко Којовић, просвјетни радник у пензији, Миленко Којовић.
Задњих година овој општини значи градња ХЕ Дабар јер су неки тамо запослени. Ако ништа Кинези макар на кратко повећали број становника Берковића.
