Земљотрес погодио Турску

Земљотрес магнитуде 4,2 степени по Рихтеровој скали забиљежен је данас у понедјељак, 3. новембра 2025. године у 21,23 часова, на подручју западног дијела Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.2272 и дужине 28.1731, сјеверно од Измира.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 4.9 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
