Logo

Земљотрес погодио Турску

Извор:

Телеграф

03.11.2025

21:48

Коментари:

0
Земљотрес погодио Турску
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 4,2 степени по Рихтеровој скали забиљежен је данас у понедјељак, 3. новембра 2025. године у 21,23 часова, на подручју западног дијела Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.2272 и дужине 28.1731, сјеверно од Измира.

Младен Жижовић

Фудбал

Војводина се опростила од Жижовића: Присјетили се подвига с Борцем

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 4.9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Подијели:

Тагови:

Turska

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу

Свијет

Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу

1 ч

0
Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

Фудбал

Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

1 ч

0
Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

Свијет

Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

1 ч

0
Болница Фоча

Друштво

Доктор за АТВ открио све детаље о појави тифуса: Студенткиња оперисана

1 ч

0

Више из рубрике

Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу

Свијет

Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу

1 ч

0
Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

Свијет

Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

1 ч

0
Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију

Свијет

Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију

1 ч

0
Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Свијет

Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

08

Дјечак пронађен мртав у фрижидеру пуном леда, ухапшени мајка, отац и бака

23

02

Милион освојен у Потери - трагач демолиран

22

58

Пузигаћа у сузама: Најближи сарадник Жижовића сломљен од бола

22

56

Пронађен бункер са дрогом балканске нарко-банде у Бечу

22

48

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner