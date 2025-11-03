Лажни поп пјевао за душе преминулих на гробљу

Извор:
Телеграф
03.11.2025
22:30
Коментари:0
На гробљу у општини Ђорче Петров у Скопљу, у суботу на задушнице, лице Б.П. се представљало као поп и пјевало за душе преминулих. Инцидент је потврдила и МУП.
Када је полиција стигла, неколико полицајаца је привело Б.П., док су посјетиоци гробља остали збуњени, преноси Скопје1.мк.
Из МУП-а наводе да се случај разјашњава:
"Дана 01.11.2025. на гробљу у Ђорче Петров у Скопљу, поступајући по претходној пријави, од стране полицијских службеника Одјељења за криминал Ђорче Петров легитимисано је лице Б.П., које је вршило вјерске активности. Предузимају се мјере за разјашњење случаја", наводи МУП, преноси Скопје1.мк.
