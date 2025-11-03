Logo

Лажни поп пјевао за душе преминулих на гробљу

Извор:

Телеграф

03.11.2025

22:30

Лажни поп пјевао за душе преминулих на гробљу
Фото: Pexel/Mike Bird

На гробљу у општини Ђорче Петров у Скопљу, у суботу на задушнице, лице Б.П. се представљало као поп и пјевало за душе преминулих. Инцидент је потврдила и МУП.

Када је полиција стигла, неколико полицајаца је привело Б.П., док су посјетиоци гробља остали збуњени, преноси Скопје1.мк.

НБа-кошарка-лопта

Кошарка

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Из МУП-а наводе да се случај разјашњава:

"Дана 01.11.2025. на гробљу у Ђорче Петров у Скопљу, поступајући по претходној пријави, од стране полицијских службеника Одјељења за криминал Ђорче Петров легитимисано је лице Б.П., које је вршило вјерске активности. Предузимају се мјере за разјашњење случаја", наводи МУП, преноси Скопје1.мк.

Таг:

Makedonija

