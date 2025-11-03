Logo

Лалатовић открио детаље са терену након смрти Жижовића: Само сам чуо...

Лалатовић открио детаље са терена након смрти Жижовића: Само сам чуо...

Ненад Лалатовић, шеф струке Младости из Лучана, био је у шоку након сазнања да је преминуо Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца.

Смогао је снаге да исприча како је било на терену и шта се заправо догодило.

Фудбал

Фудбал

Клуб офарбао грб у црно након што је преминуо Младен Жижовић

"Фудбал није био у првом плану, људски живот је најбитнији. Само сам чуо како је нешто пало, пукло, притрчао сам, борио се за живот. Имао је проблема раније са срцем, колико сам чуо. Велики шок, трагедија, за породицу, никада нисам био у оваквој ситуацији. Лажем, јесам, када је умро Владимир Димитријевић. Био сам у шоку и сад сам се најежио. Памтим га из Републике Српске, виђао сам га тамо пар пута. Чуо сам пад, склупчао се нажалост, није успио, одвратна ситуација", рекао је Лалатовић за Телеграф.

Изјавио је саучешће породици и послао поруку која је важна да је чују сви.

Фудбал

Фудбал

Додик: С великом тугом сам примио вијести

"Утакмица се наставила, само сам питао је л’ добро. Не занима те фудбал, да ли ће да се игра данас, сутра, за два мјесеца – изгубили смо човјека, изгубио је живот. Људи, најбитније је здравље, само се нервирамо и стресирамо, дајте да се чувамо. Велики губитак, за фудбал, породицу, дјецу, битнији су животи, је**м ти фудбал", рекао је Ненад Лалатовић.

Бројни тимови се опраштају од Младена Жижовића, а вечерас су то урадили Борац, Радник, Сарајево, Жељезничар, Партизан…

