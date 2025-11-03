Умро легендарни Ђовани Галеоне

Извор:
Телеграф
03.11.2025
07:53
Италијански фудбал је у дубокој жалости, јер је у 84. години преминуо легендарни тренер Ђовани Галеоне, јављају тамошњи медији!
Галеоне је током своје импресивне 32-годишње каријере водио многе клубове, међу којима су најпознатији Наполи и Удинезе. Његов последњи ангажман био је у Удинезеу, омиљеном клубу, гдје је радио годину дана до 2007. године, шест година прије него што је званично најавио крај тренерске каријере.
Раније је био и у омладинском тиму Удинезеа од 1981. до 1983, док је први пут први тим овог клуба водио између 1994. и 1995. године.
Галеоне је такође током сезоне 1997/98. водио Наполи, а његова каријера била је изузетно разноврсна – радио је и у клубовима као што су Кремонезе, СПАЛ, Пескара, Комо и Перуђа.
Његов утицај на италијански фудбал био је огроман, нарочито на бивше играче који су данас врхунски тренери. Међу њима су Масимилијано Алегри, шеф стручног штаба Милана, који је играо под Галеонеом у Пескари, Перуђи и Наполију, и Ђан Пјеро Гасперини, који је учио од Галеонеа док је играо у Пескари.
(Телеграф)
