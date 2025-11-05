Logo

Преокрет у истрази убиства у Добоју: Отац умро од инфаркта након сукоба са сином

Огњен Матавуљ

05.11.2025

15:02

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Бошко Чупељић из Добоја који је преминуо након физичког обрачуна са својим сином Драженом Чупељићем (41), умро је усљед срчаног удара, сазнаје АТВ.

Иако се сумњало да је Бошко страдао усљед тешких повреда које је задобио у обрачуну са сином, прелиминарним налазом обдукције је утврђено да је узрок смрти срчани удар.

Засада се не може рећи да ли је срчани удар наступио као посљедица сукоба са сином због чега ће, како сазнајемо, највјеровантије бити затражено и додатно медицинско вјештачење.

Дражен Чупељић ухапшен је због сумње да је 3. новембра убио оца у њиховој породичној кући у Добоју. Незванично сазнајемо да је критичне вечери дошло до свађе и физичког обрачуна између сина и оца. У тучи, обојица су задобила вишеструке повреде, а Бошко је недуго након тога преминуо.

policija rs

Хроника

Убиство у Добоју: Син убио оца

Према непотврђеним информацијама по доласку полиције кућа је већ била очишћена и одређени трагови су уклоњени...

”Добојска полиција ухапсила је Д.Ч. због сумње да је убио оца у породичној кући. За наведеног постоји основ сумње да је 3. новембра у вечерњим часовима у породичној кући на подручју града Добоја, нанијело тешке тјелесне повреде Б.Ч, који је од задобијених повреда преминуло на лицу мјеста. Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју”, саопштила је ПУ Добој.

Након криминалистичке обраде Дражен Чупељић је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју на даље поступање. Послије испитивања осумњиченог тужилаштво ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор. Такође, одлучиће и о тачној квалификацији кривичног дјела које би, како сазнајемо, могло бити преквалификовано у насиље у породици са смртним исходом за које је запријећена казна од три до 15 година затвора.

Тагови:

насиље у породици

Убиство

Добој

