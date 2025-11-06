Logo

Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата

06.11.2025

14:26

Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата
Фото: msn.com/screenshot

Прави хорор десио се на ријеци у Индонезији када је туристички водич Херу за длаку је избјегао смрт. Питон дуг шест метара повукао је га са чамца и обмотао му се око врата.

Херу, иначе искусан хватач змија, примијетио је џиновску змију уз обалу ријеке на острву Борнео и покушао да је ухвати за главу. У сљедећем тренутку, питон га је повукао под воду, док су ужаснути сапутници све гледали из чамца.

На снимку који леди крв у жилама види се како Херу израња и панично држи змију за главу да га не уједе, док му се питон обмотава око тијела и врата.

684fd669dbe34 змија

Србија

Ухваћена змија у дворишту основне школе

Екипа из чамца, која се у почетку смијала, одмах је скочила да помогне. Двојица мушкараца су једва успјела да ослободе водича – један је држао змијину главу, други реп.

На крају су ухватили питона, фотографисали се с њим, а затим га пустили назад у природу, неповријеђеног.

Драматичан снимак погледајте ОВДЈЕ.

Свједок догађаја, Мохамед Алиса, рекао је да је то био „највећи и најјачи питон који су икада видјели“ и додао да им је правило да не повриједе жива бића.

Херу је прошао без повреда, али ће ову авантуру сигурно памтити цијели живот.

Тања Баришић

Градови и општине

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

На Борнеу живе бројне врсте питона, међу њима и мрежасти питон – најдужа змија на свијету, која може достићи и 10 метара. Ове змије нису отровне, већ плијен хватају тако што га угризу и угуше обмотавањем тијела.

Познато је да питони могу прогутати и плијен већи од себе, па чак и домаће животиње, а у ријетким случајевима и људе.

Током сушног периода, када им се станиште поремети, често залутају у насељена мјеста и канализацију, у потрази за храном, пише Дејлимејл.

