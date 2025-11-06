Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата

06.11.2025
14:26
Коментари:0
Прави хорор десио се на ријеци у Индонезији када је туристички водич Херу за длаку је избјегао смрт. Питон дуг шест метара повукао је га са чамца и обмотао му се око врата.
Херу, иначе искусан хватач змија, примијетио је џиновску змију уз обалу ријеке на острву Борнео и покушао да је ухвати за главу. У сљедећем тренутку, питон га је повукао под воду, док су ужаснути сапутници све гледали из чамца.
На снимку који леди крв у жилама види се како Херу израња и панично држи змију за главу да га не уједе, док му се питон обмотава око тијела и врата.
Србија
Ухваћена змија у дворишту основне школе
Екипа из чамца, која се у почетку смијала, одмах је скочила да помогне. Двојица мушкараца су једва успјела да ослободе водича – један је држао змијину главу, други реп.
На крају су ухватили питона, фотографисали се с њим, а затим га пустили назад у природу, неповријеђеног.
Драматичан снимак погледајте ОВДЈЕ.
Свједок догађаја, Мохамед Алиса, рекао је да је то био „највећи и најјачи питон који су икада видјели“ и додао да им је правило да не повриједе жива бића.
Херу је прошао без повреда, али ће ову авантуру сигурно памтити цијели живот.
Градови и општине
Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије
На Борнеу живе бројне врсте питона, међу њима и мрежасти питон – најдужа змија на свијету, која може достићи и 10 метара. Ове змије нису отровне, већ плијен хватају тако што га угризу и угуше обмотавањем тијела.
Познато је да питони могу прогутати и плијен већи од себе, па чак и домаће животиње, а у ријетким случајевима и људе.
Током сушног периода, када им се станиште поремети, често залутају у насељена мјеста и канализацију, у потрази за храном, пише Дејлимејл.
Занимљивости
3 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму