Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

Планом инвестиција за 2025. годину и десетогодишњом стратегијом развоја, ОДС „Електро-Бијељина“ је предвидјела значајна улагања у реконструкцију мреже на подручју Општине Лопаре.
Наведени планови су урађени на основу техничких критеријума, односно за подручја са највећим бројем кварова на мрежи.
У току ове године „Електро-Бијељина“ је поставила амбициозне планове реконструкције 10 киловолтних далековода Тобут, Горња Тузла, Шибошница, Корај и Потраш, као и свих пратећих елемената, почевши од замјене стубова, уградње растављача, проводника и осталог материјала који је битан за поузданост система и те активности се приводе крају. У току је санација нисконапонске мреже на подручјима са највећим бројем застоја, попут Планина Керовићи, Вис Новаковићи и Потраш.
Завршена је расјека растиња испод далековода и они су спремни за зимске услове рада. Урађена је неопходна инфраструктура за двострано напајање из чворне трафо станице Прибој, а крајња реализација ће бити са ЕД Тузла и очекује се ускоро.
"У овој години на подручју Лопара имамо најмањи број непланских застоја на мрежи, што је најбољи доказ одговорног рада на терену. Као друштвено одговорно предузеће, „Електро-Бијељина“ је домаћинствима која су претрпјела највеће штете услијед елементарних непогода, исплатила новчане помоћи, иако према важећим законима, ОДС није одговоран за штете по том основу. Све побројано је остварено уз чврсту вољу и одговоран приступ послу, као и уз снажну подршку Управе, а највећа захвалност за све остварене резултате иде радницима на терену који често у екстремно лошим временским условима несебично раде и дају највећи допринос у реализацији свих циљева", навели су из Електро-Бијељина.
Управа „Електро-Бијељине“ амбициозно улази у нови инвестициони циклус у Лопарама и изражава спремност да у сваком моменту буде од велике користи својим корисницима.
"Такође, позивамо локално становништво на сарадњу, уважавајући њихове реалне и оправдане захтјеве, како би смо унаприједили обострану сарадњу, лишену било какве селективности у приступу и реализацији пројеката. Сматрамо да је боље разговарати о перспективама развоја, него се бавити популизмом од кога нико нема користи", додали су из Електро-Бијељина.
