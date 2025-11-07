Извор:
07.11.2025
Прерађивачка индустрија у Републици Српској, а затим и трговина, запошљавају највише радника, потврђено је ИнфоБијељини.
Када је ријеч о прерађивачкој индустрији, у њој у Републици Српској ради око 19 одсто људи у односу на све запослене.
Одмах на другом мјесту, са скоро идентичним процентом, налази се трговина на велико и мало, која запошљава више од 18 одсто запослених.
На трећем мјесту налази се јавна управа, потврђено је порталу ИнфоБијељина. Јавна управа, према званичним подацима, запошљава око десет процената укупне радне снаге.
У образовању је запослено нешто више од осам посто од укупног броја радника, а одмах испод образовања је здравство и социјална заштита, гдје је запослено 7,8 одсто од укупног броја.
У прерађивачкој индустрији је, крајем марта ове године, у Републици Српској било запослено око 55.000 људи, а око 53.000 их је радило у области трговине на велико и мало.
Јавна управа и сродне дјелатности су, према подацима надлежних, запошљавале између 27.000 и 28.000 грађана у Републици Српској.
