Које д‌јелатности у Српској запошљавају највише радника?

ИнфоБијељина

07.11.2025

08:13

Које д‌јелатности у Српској запошљавају највише радника?
Фото: АТВ

Прерађивачка индустрија у Републици Српској, а затим и трговина, запошљавају највише радника, потврђено је ИнфоБијељини.

Када је ријеч о прерађивачкој индустрији, у њој у Републици Српској ради око 19 одсто људи у односу на све запослене.

Одмах на другом мјесту, са скоро идентичним процентом, налази се трговина на велико и мало, која запошљава више од 18 одсто запослених.

На трећем мјесту налази се јавна управа, потврђено је порталу ИнфоБијељина. Јавна управа, према званичним подацима, запошљава око десет процената укупне радне снаге.

У образовању је запослено нешто више од осам посто од укупног броја радника, а одмах испод образовања је здравство и социјална заштита, гд‌је је запослено 7,8 одсто од укупног броја.

У прерађивачкој индустрији је, крајем марта ове године, у Републици Српској било запослено око 55.000 људи, а око 53.000 их је радило у области трговине на велико и мало.

Јавна управа и сродне д‌јелатности су, према подацима надлежних, запошљавале између 27.000 и 28.000 грађана у Републици Српској.

Радници

industrija

