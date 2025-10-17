Logo

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

Извор:

АТВ

17.10.2025

14:15

Коментари:

0
Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте
Фото: АТВ

У Болници у Невесињу тренутно се изводе радови на проширењу педијатријског одјељења, чиме ће мали пацијенти ускоро добити потпуно нови и савремен простор прилагођен њиховим потребама.

“Указала се потреба за проширењем педијатријског одјељења. Желимо да нашим најмлађим пацијентима, који имају потребу за лијечењем, омогућимо један бољи простор, који ће бити само њихов”, рекао је за АТВ Велибор Миливојевић, директор Болнице Невесиње.

Миливојевић додаје да би радови требали бити завршени у року од два мјесеца, а нови простор донијеће више комфора и квалитетнију здравствену заштиту за дјецу.

Невесињска Болница већ година биљежи пораст броја породиља, а глас о квалитету и професионалност медицинског особља ове Болнице чуо се далеко, па пацијенти овдје долазе из читаве БиХ и региона.

Подијели:

Тагови:

Невесиње

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

Хроника

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

2 ч

0
У понедјељак о најнижој плати у наредној години

Економија

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

2 ч

0
Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Сцена

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

2 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

2 ч

0

Више из рубрике

Око 4.000 грађана Српске остаје без струје

Градови и општине

Око 4.000 грађана Српске остаје без струје

3 ч

0
Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

Градови и општине

Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

4 ч

0
Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

Градови и општине

Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

4 ч

0
Дивље свиње шире страх од афричке куге

Градови и општине

Дивље свиње шире страх од афричке куге

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

16

09

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner