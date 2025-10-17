Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

Извор:
АТВ
17.10.2025
14:15
Коментари:0
У Болници у Невесињу тренутно се изводе радови на проширењу педијатријског одјељења, чиме ће мали пацијенти ускоро добити потпуно нови и савремен простор прилагођен њиховим потребама.
“Указала се потреба за проширењем педијатријског одјељења. Желимо да нашим најмлађим пацијентима, који имају потребу за лијечењем, омогућимо један бољи простор, који ће бити само њихов”, рекао је за АТВ Велибор Миливојевић, директор Болнице Невесиње.
Миливојевић додаје да би радови требали бити завршени у року од два мјесеца, а нови простор донијеће више комфора и квалитетнију здравствену заштиту за дјецу.
Невесињска Болница већ година биљежи пораст броја породиља, а глас о квалитету и професионалност медицинског особља ове Болнице чуо се далеко, па пацијенти овдје долазе из читаве БиХ и региона.
