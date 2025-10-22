Logo

Ударена дјевојка на електричном тротинету

Телеграф

22.10.2025

12:11

0
Ударена дјевојка на електричном тротинету
Фото: Танјуг/АП

Данас око 11:30 часова у Улици Максима Горког у Новом Саду дошло је обарања електричног тротинета којим је управљала млађа дјевојка.

Према информацијама, она је у свјесном стању превезена колима Хитне помоћи.

Фотографије објављене на страници 192 показују тужан призор.

Док полицајци врше увиђај, електрични тротинет са све циклама кацигом стоји насред пута.

trotineti

Ауто

