Ударена дјевојка на електричном тротинету

Извор:
Телеграф
22.10.2025
12:11
Коментари:0
Данас око 11:30 часова у Улици Максима Горког у Новом Саду дошло је обарања електричног тротинета којим је управљала млађа дјевојка.
Према информацијама, она је у свјесном стању превезена колима Хитне помоћи.
Фотографије објављене на страници 192 показују тужан призор.
Док полицајци врше увиђај, електрични тротинет са све циклама кацигом стоји насред пута.
(телеграф)
