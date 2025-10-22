Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

Извор:
СРНА
22.10.2025
15:20
Предсједник Републике Српске, Милорад Додик рекао је да Република Српска неће одустати од изградње насипа на обали Дрине код Бијељине и изразио наду да ће локална управа схватити да то мора да се уради.
- Кључно питање Дрине је изградња водонасипа, да спријечемо велике воде. То тешко иде - изјавио је Додик.
Он је навео да је Република Српска обезбиједила прије 10 година средства, а да локална управа није ријешила имовинско-правна питања.
- Ми платимо камате на средства која смо добили од Свјетске банке за тај водонасип, а они нама нису дали прилику да то радимо. Али, ми нећемо одустати, а ваљда ће и они схватити да морамо то да урадимо. Никада више не смијемо дозволити да овај крај буде поплављен као што је био 2014. године - истакао је Додик.
