Шта када прехлада дуго траје? Ово су могући разлози

22.10.2025
Ако сте већ данима прехлађени и имате утисак да се симптоми не повлаче, нисте једини. Многи људи мисле да је довољно попити чај и "прегурати" неколико дана, али понекад прехлада траје дуже него што би требало.
Разлог може бити једноставан, ваше тијело не добија оно што му је потребно да се избори са вирусом. Недостатак сна, стрес, лоше навике или погрешно препознавање симптома често стоје иза дуготрајног осјећаја слабости. Ево неколико најчешћих разлога због којих се прехлада одуговлачи и не пролази:
Не одмарате довољно
Сан је кључан савезник вашег имуног система. Када сте прехлађени, тијелу је потребан додатни одмор да би могло да се избори са вирусом. Првих неколико дана болести требало би да буду посвећени управо одмору, не тренингу, послу или кућним обавезама.
Чак и када сте здрави, мањак сна слаби имунитет и повећава ризик од инфекција. Истраживања показују да особе које спавају мање од седам сати ноћу имају готово три пута веће шансе да се разболе у односу на оне које спавају осам или више сати.
Не пијете довољно течности
Током прехладе тијело губи много течности, нарочито ако имате повишену температуру. Дехидрација успорава опоравак и повећава густину слузи, што отежава дисање и чишћење дисајних путева. Зато пијте довољно воде, биљних чајева или супе.
Избјегавајте напитке који садрже кофеин и алкохол, они додатно исушују организам и могу погоршати симптоме.
Стрес вас исцрпљује
Хронични стрес директно слаби имунолошки систем. Када сте под притиском, ваше тијело производи више кортизола, хормона који смањује способност организма да се бори против инфекција. Резултат? Симптоми трају дуже, а опоравак је спорији.
Можда то уопште није прехлада
Дешава се да оно што мислимо да је обична прехлада заправо није вирус. Сличне симптоме могу изазвати алергије, синусне инфекције или чак бактеријске упале. Ако кијање, запушен нос и умор трају дуже од двије недјеље или се стање погоршава, вријеме је да посјетите љекара.
Прехлада обично пролази за око седам дана, али ако симптоми трају дуже, то је знак да нешто није у равнотежи, било да је у питању вирус, нека бактерија или инфекција. Најмање што можете да урадите за себе јесте да успорите, одморите се и дате свом тијелу шансу да се само опорави уз чајеве, аналгетике и суплементе, а уколико симптоми не пролазе више од неколико дана, обавезно посјетите љекара и обавите све потребне анализе.
