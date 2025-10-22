Стигао одговор на пријетње Путину: То је тероризам

Извор:
Индекс
22.10.2025
08:19
Коментари:1
Најављивани састанак америчког државног секретара Марка Рубија и руског министра спољних послова Сергеја Лаврова, који је требало да буде увод у састанак америчког предсједника Доналда Трампа и руског предсједника Владимира Путина у Будимпешти, изненада је одгођен, а сада је дошло и до нових тензија између Пољске и Русије.
Наиме, Москва је оптужила Пољску за пријетње "терористичким актима усмјереним против авиона руског предсједника Владимира Путина", што представља ново заоштравање односа између двију земаља,
Оптужбе су услиједиле након изјаве пољског министра иностраних послова о могућем пресретању и хапшењу руског лидера.
Свијет
Пољска упозорава Путина: Хапсиће га у случају прелета
Руски министар иностраних послова Сергеј Лавров изјавио је за руске државне медије ТАСС:
"Пољаци су сада спремни сами извршити терористичке акте."
„Недавно сам чуо да је господин (пољски министар иностраних послова Радосłа) Сикорски пријетио да безбједност Путиновог авиона неће бити загарантована у пољском ваздушном простору ако би летио у Будимпешту на предложени самит с (америчким предсједником Доналдом) Трампом“, додао је Лавров, преноси Index.hr.
Свијет
Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас
Лавров је такође подсјетио на званичну судску одлуку у Пољској која, како тврди, „у суштини оправдава терористички напад на Сјеверни ток“, гасовод који повезује Русију и Њемачку, а који је оштећен у нападу 2022. године.
"Сада министар иностраних послова каже да ће, ако пољски суд то затражи, блокирати слободно кретање авиона руског лидера", истакао је Лавров.
Коментари Лаврова долазе у вријеме појачаних тензија између двију земаља, при чему Пољска снажно подржава Украјину током сукоба који траје већ скоро четири године. У септембру је наводни упад руског дрона изазвао оштру реакцију ове чланице НАТО, која је поручила да са савезницима ради на одговору.
Регион
Мистериозна смрт у Карловцу: Пронађено тијело жене (33), одмах покренута истрага
Раније у уторак, министар иностраних послова Пољске Радосłав Сикорски изјавио је да не може гарантовати да авион Владимира Путина неће бити присиљен да слети на територију Пољске ако би путовао на састанак са Доналдом Трампом, како би могао бити приведен и изручен суду у Хагу.
„Не могу гарантовати да независни пољски суд неће наложити влади да пресретне такав авион како би осумњиченог предали суду у Хагу“, рекао је Сикорски пољским медијима.
Иако се предложени састанак Трампа и Путина у Будимпешти за сада отказан, Лавров је оштро реаговао на изјаву Сикорског. Одлука да Путин ипак неће путовати у Будимпешту донесена је још прије ових изјава. Наиме, Лавров је већ у понедјељак разговарао са америчким државним секретаром Марком Рубиом, када је одлучено да се састанак двојице предсједника за сада неће одржати.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је у уторак да нема журбе за састанак Трампа и Путина, рекавши да је за то „потребна озбиљна припрема“.
Подсјећамо, Трамп је у четвртак (16. октобра) телефоном разговарао са Путином. Амерички предсједник је након тога изјавио да је њихов разговор био веома продуктиван и да су се двојица лидера "сагласила да ће сљедеће недјеље бити одржан састанак савјетника на високом нивоу".
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму