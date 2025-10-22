Logo

Немири у Даблину након мигрантског напада

22.10.2025

07:35

Коментари:

0
Немири у Даблину након мигрантског напада
Фото: Printscreen/X

Антимигрантски демонстранти запалили су полицијски аутомобил у близини центра за мигранте у западном Даблину, потврдио је министар правде Ирске. Инцидент се догодио дан након што је ухапшен мушкарац осумњичен за напад на десетогодишњу дјевојчицу, за којег се наводи да је мигрант.

Према писању листа Ајриш тајмс, који је објавио и снимак паљења аутомобила, протесту је присуствовало више од 500 људи. На снимцима објављеним на мрежи X могу се видјети учесници како носе ирске заставе и транспаренте с антимигрантским порукама.

Током сукоба, демонстранти су полицајце гађали стакленим боцама и пиротехничким средствима.

Полиција је раније саопштила да је мушкарац у двадесетим годинама оптужен за "озбиљан напад на малољетницу" који се догодио у том подручју.

Подијели:

Таг:

Мигранти

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Плијен вриједан 450.000 евра: Држављани БиХ и Хрватске се терете за 36 провала

Свијет

Плијен вриједан 450.000 евра: Држављани БиХ и Хрватске се терете за 36 провала

12 ч

0
Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

Свијет

Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

13 ч

0
Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

Свијет

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

13 ч

0
Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

Свијет

Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner