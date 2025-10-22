Немири у Даблину након мигрантског напада

22.10.2025
07:35
Коментари:0
Антимигрантски демонстранти запалили су полицијски аутомобил у близини центра за мигранте у западном Даблину, потврдио је министар правде Ирске. Инцидент се догодио дан након што је ухапшен мушкарац осумњичен за напад на десетогодишњу дјевојчицу, за којег се наводи да је мигрант.
Према писању листа Ајриш тајмс, који је објавио и снимак паљења аутомобила, протесту је присуствовало више од 500 људи. На снимцима објављеним на мрежи X могу се видјети учесници како носе ирске заставе и транспаренте с антимигрантским порукама.
Током сукоба, демонстранти су полицајце гађали стакленим боцама и пиротехничким средствима.
Полиција је раније саопштила да је мушкарац у двадесетим годинама оптужен за "озбиљан напад на малољетницу" који се догодио у том подручју.
This is what happens when the citizens who are fed up with illegal invaders are ignored.— LΞIGH (@LeighStewy) October 21, 2025
Thousands have turned up at CityWest migrant hotel in Ireland, where a 10 year old girl was raped by an illegal migrant who evaded deportation.
The vast majority of residents in Dublin… pic.twitter.com/ePuNg6ITmC
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму