Плијен вриједан 450.000 евра: Држављани БиХ и Хрватске се терете за 36 провала

21.10.2025

22:51

Двојица оптужених, држављани Босне и Херцеговине и Хрватске, појавили су се данас пред Регионалним судом у Хајлброну како би одговорили на оптужбе које их терете за 36 провалних крађа у којима су отуђили плијен вриједан 450.000 евра.

Конкретно, ова двојица оптужених су, према оптужници, д‌јеловали и у региону Хајлброна. Провалне крађе, њих 36, извели су и на подручју између Штутгарта и Карлсрухеа. Ријеч је о провалама које су се догодиле између октобра 2024. и јануара 2025. године.

Како се даље наводи, д‌јеловали су веома организовано, а углавном су обијали приватне објекте, циљано тражећи новац, накит и технику.

У оптужници се терете за укупну штету која се процењује се на 450.000 евра.

Србија

Дојава о бомби у хотелу на Копаонику: У току хитна евакуација

Иначе, полиција је трагала за њима више мјесеци. Опсежна истрага и праћење осумњичених су уродили плодом и истражни органи су успјели да их повежу са више мјеста злочина захваљујући траговима које су оставили за собом током провала. Такође, код њих су пронађени и неки од украдених предмета што је само потврдило да је полиција била на добром трагу.

Суђење се наставља, преносе Независне.

