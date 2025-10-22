Logo

ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје

22.10.2025

13:04

ЕУ тражи забрану средстава за дезинфекцију: Садрже канцерогене материје
Фото: Pixabay

Дезинфекциона средства су толико коришћена током пандемије да је једно вријеме владала несташица, а ЕУ сада разматра њихову трајну забрану јер кључни састојак, етанол, може повец́ати ризик од канцера.

Раније овог мјесеца, здравствени званичници ЕУ предложили су забрану или замјену средстава за дезинфекцију руку која садрже алкохол због забринутости због повећаног ризика од канцера и компликација у трудноћи, преноси Ројтерс.

Дезинфекциона средства се повлаче са полица?

Уколико приједлог буде прихваћен, то би могло довести до повлачења средстава за дезинфекцију руку, детерџената и других популарних средстава за чишћење која се често користе у болницама широм ЕУ, преноси Тпортал.

Стручњаци упозоравају да би таква одлука могла имати огроман утицај на болнице широм континента, а да су алтернативе етанолу, попут изопропанола, још токсичније. Такође, коришћење сапуна може бити спорије и оштетити кожу.

Доктор болница

Здравље

Љекари 10 година игнорисали њене симптоме, а онда је добила најгору дијагнозу

Александра Питерс са Универзитета у Женеви и мреже Клин Хоспиталс изјавила је за Financial Times:

"Утицај на болнице би био огроман. Инфекције повезане са здравством убијају више људи сваке године него маларија, туберкулоза и АИДС заједно".

Забрана - за или против?

Комитет Европске агенције за хемикалије (ЕЦХА) састаће се крајем новембра како би одлучио да ли ће етанол бити класификован као штетан. Ако стручњаци ЕЦХА закључе да је етанол канцероген, препоручиће његову замјену.

Међутим, етанол би и даље могао бити одобрен за употребу као биоцид ако се сматра безбедним на очекиваним нивоима изложености или ако се не пронађу алтернативе.

Бројне организације су се већ успротивиле предложеној забрани, наводећи да нема довољно доказа који би поткрепили тврдње о штетности етанола.

Никол Ваини, директорка за ЕУ ​​послове Међународног удружења сапуна, детерџената и средстава за одржавање, рекла је да не постоје студије које се посебно баве етанолом.

Болница

Здравље

Откривена нова терапија која дјелује на све врсте канцера

Утицај етанола на здравље

Подаци који су доступни углавном се односе на утицај алкохола на здравље кроз конзумирање алкохолних пића. Иако етанол може да исуши и иритира кожу, изазивајући црвенило и оток, озбиљни здравствени ефекти зависе од неколико фактора, укључујући количину и трајање изложености, као и контакт са другим хемикалијама.

Излагање етанолу путем удисања може изазвати иритацију носа и грла, узрокујући кашаљ и гушење, а у високим нивоима може изазвати интоксикацију, али још увијек ниједна студија није доказала дугорочну штету, посебно ако се производи правилно користе, преноси Уна.рс.

