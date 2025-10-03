Logo

Умрла глумица из серије коју смо сви обожавали

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Глумица дама Патрисија Рутлиџ, најпознатија по ТВ серији "Кејпинг Уп Апеаранцес", коју смо обожавали, преминула је у 96. години, потврдио је њен агент.

"Дубоко смо ожалошћени што потврђујемо одлазак даме Патрисије Рутлиџ, која је јутрос мирно преминула у сну, окружена љубављу", навео је њен агент у саопштењу.

"Чак и са 96 година, страст даме Патрисије према свом раду и повезивању са публиком уживо никада није опала, баш као што су нове генерације гледалаца наставиле да је откривају кроз њене вољене телевизијске улоге.

Дубоко ће недостајати онима који су јој били најближи и њеним посвећеним обожаваоцима широм свијета."

Дама Патрисија је играла чувено снобовску Хајазинт Букет у ББЦ ситкому између 1990. и 1995. године, који је на врхунцу гледаности привукао чак 13 милиона гледалаца.

За ту улогу је добила две БАФТА номинације 1992. и 1993. године.

Још једно њено запажено ТВ појављивање деведесетих било је када је глумила пензионерку која је постала детективка у шестоделној ББЦ крими серији "Хетy Ваинтроп Инвестигетес", вриједној 3 милиона фунти.

Такође је имала плодну позоришну каријеру, освојивши награду Оливије за улогу Старе Даме у оперети "Кандиде" прослављеног композитора Леонарда Бернстајна 1988. године, као и награду Тони за улогу Елис Челис у представи "Дарлинг Оф Д Даy" 1968. године.

Глумица је одликована у Бакингемској палати 2017. године, поставши дама командант Реда Британске империје за своје заслуге у позоришту и добротворном раду.

Рођена је у Биркинхеду, Мерсисајд, 1929. године, а затим је студирала енглески језик и књижевност на Универзитету у Ливерпулу, гдје је наступала у студентским представама прије него што је професионално дебитовала у Ливерпул Плејхаусу 1952. године, играјући Хиполиту у "Сну летње ноћи".

Годинама касније, након што јој је каријера нагло узлетела, говорила је о томе колико су јој важни њени северни корени.

"Никада нисте готови са својим коренима. Мислим да су људи који покушавају да се претварају да јесу, у дубокој невољи", једном је цитирана њена изјава.

Дама Патрисија је дебитовала на лондонској сцени 1954. године, брзо се етаблирајући као важна карактерна глумица.

Такође је постала бродвејска звијезда, одушевљавајући њујоршке критичаре својом изведбом у представи "How's The World Treating You?" и појављујући се у бројним мјузиклима.

Касније, Леонард Бернстајн је написао соло дионице посебно за њу док је глумила у председничкој драми "1600 Pennsylvania Avenue".

Иако је била најпознатија по тумачењу Хајазинт Букет деведесетих, имала је незаборавна ТВ појављивања још од педесетих година.

Међу запаженим улогама биле су Викторија Риџина за Гранаду 1964. године и Кити у серији "Victoria Wood: As Seen on TV" средином осамдесетих.

Недавно, 2016. године, дама Патрисија је водила документарац Канала 4 поводом прославе 150. годишњице рођења Беатрикс Потер, након што је претходно играла дјечију ауторку на сцени и 2012. године.

(телеграф)

