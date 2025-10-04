Logo

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

Извор:

АТВ

04.10.2025

19:25

Коментари:

0
Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?
Фото: АТВ

Усијали су се телефони фирми које се баве продајом огрева. Потражња је огромна, тражи се све од брикета, дрвета до пелета.

У фирми "Дрвосјеча" која успјешно послује широм БИХ, тренутно нема несташице, на испоруку огрева се чека најдуже 5 дана. Цијене су кажу у нивоу прошлогодишњих.

"Ми тренутно на стању имамо велике палете 180-100-100 и њихова цијена 267 КМ по палети. Код нас има свега на стању једино би замолили купце да пожуре са огревом, да не би цијене не би расле", каже Милијана Пивач, руководилац пословнице фирме "Дрвосјеча" у Бањалуци.

Неки произвођачи су задржали цијене огревног дрвета, док су их други подигли због повећане потражње и на то се тешко може утицати. Ради се о повећању од 20 до 30 марака по палети. Цијену пелета који је далеко комфорнији енергент од дрвета, свакако одређује квалитет.

"Тренутна цијена пелета се креће од неких 540-570 КМ то све зависи од пелета и да ли је ту урачунат превоз. До овог благог поскупљења је дошло због повећане тражње приближавају се хладнији дани, сви се тада сјетимо да се требамо гријати", каже Игор Андрић, секретар Удружења шумарства и дрвопрераде у Привредној комори.

Не може се рећи да је несташица пелета, али је нешто већа потражња од тренутне понуде, кажу представници произвођача пелета. То се десило јер су производњу планирали према ранијој потражњи. Упркос томе нико од произвођача нема интерес да цијене скоче у небо, јер се то десило прије пар година када су многи грађани дигли руке од тог енергента.

"Оно што ми препоручујемо је цијена од 450- 480, зависи од квалитета и доступне количине, некако су ове године потрошачи кренули касно у набавку, ми смо до прве седмице септембра малтене вукли потрошаче за рукав да набаве, тако ми кажу остали произвођачи", каже Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.

Према Ивановићевим ријечима несташица, односно како нам је рекао, психоза неће дуго потрајати јер ће, увјерава сви потрошачи до краја октобра имати потребне количине пелета. С обзиром на то да је цијена струје неизвјесна дрво остаје најјефтинији енергент, закључују наши саговорници.

Подијели:

Тагови:

pelet

grijanje

drva

zima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

Друштво

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

3 ч

1
Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

Друштво

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

4 ч

1
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Сутра облачно и вјетровито са кишом: У вишим предјелима чак и снијег

5 ч

0
Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

Друштво

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

19

39

Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

19

29

Додик: Побједа Бабиша je глас који каже да судбину државе може кројити само њен народ

19

25

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

19

20

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner