Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

Извор:
АТВ
04.10.2025
19:25
Коментари:0
Усијали су се телефони фирми које се баве продајом огрева. Потражња је огромна, тражи се све од брикета, дрвета до пелета.
У фирми "Дрвосјеча" која успјешно послује широм БИХ, тренутно нема несташице, на испоруку огрева се чека најдуже 5 дана. Цијене су кажу у нивоу прошлогодишњих.
"Ми тренутно на стању имамо велике палете 180-100-100 и њихова цијена 267 КМ по палети. Код нас има свега на стању једино би замолили купце да пожуре са огревом, да не би цијене не би расле", каже Милијана Пивач, руководилац пословнице фирме "Дрвосјеча" у Бањалуци.
Неки произвођачи су задржали цијене огревног дрвета, док су их други подигли због повећане потражње и на то се тешко може утицати. Ради се о повећању од 20 до 30 марака по палети. Цијену пелета који је далеко комфорнији енергент од дрвета, свакако одређује квалитет.
"Тренутна цијена пелета се креће од неких 540-570 КМ то све зависи од пелета и да ли је ту урачунат превоз. До овог благог поскупљења је дошло због повећане тражње приближавају се хладнији дани, сви се тада сјетимо да се требамо гријати", каже Игор Андрић, секретар Удружења шумарства и дрвопрераде у Привредној комори.
Не може се рећи да је несташица пелета, али је нешто већа потражња од тренутне понуде, кажу представници произвођача пелета. То се десило јер су производњу планирали према ранијој потражњи. Упркос томе нико од произвођача нема интерес да цијене скоче у небо, јер се то десило прије пар година када су многи грађани дигли руке од тог енергента.
"Оно што ми препоручујемо је цијена од 450- 480, зависи од квалитета и доступне количине, некако су ове године потрошачи кренули касно у набавку, ми смо до прве седмице септембра малтене вукли потрошаче за рукав да набаве, тако ми кажу остали произвођачи", каже Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.
Према Ивановићевим ријечима несташица, односно како нам је рекао, психоза неће дуго потрајати јер ће, увјерава сви потрошачи до краја октобра имати потребне количине пелета. С обзиром на то да је цијена струје неизвјесна дрво остаје најјефтинији енергент, закључују наши саговорници.
