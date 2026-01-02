За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Извор:
Агенције
02.01.2026
21:42
Коментари:0
Виши суд у Великој Британији додијелио је двоструком убици Фуаду Авалеу одштету од 8.600 евра због кршења његових људских права.
Авале служи доживотну казну затвора, јер је пуцао у главу двојици тинејџера 2011. године, преноси "Скај њуз".
Овај двоструки убица је премјештен у Центар за строг надзор (ЦНС), специјалну јединицу за опасне затворенике, након што је учествовао у инциденту у којем се затворском чувару пријетило убиством, преноси Танјуг.
Касније му је забрањен контакт са другим затвореницима, укључујући једног од починилаца убиства Лија Ригбија 2013. године.
Авале је тврдио да су ове мере негативно утицале на његово ментално здравље и да су прекршена његова права.
Виши суд се прошле године сложио, пресудивши да је тиме прекршено право на приватни и породични живот према члану 8 Европске конвенције о људским правима.
У парламентарној расправи у новембру откривено је да је Авалеу поред одштете додијељено и скоро 270.000 евра на име судских трошкова.
Министарство правде је у саопштењу нагласило да Центар за раздвајање остаје кључан за заштиту јавности и других затвореника када опасни затвореници представљају ризик.
Влада је, такође, истакла посвећеност Европској конвенцији о људским правима, али је додала да мора да се прати да ли њена примјена отежава заштиту националне безбједности.
Најновије
Најчитаније
22
11
22
03
22
00
21
50
21
47
Тренутно на програму