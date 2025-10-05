Тестирање моста преко ријеке Саве

Извор:
Сања Трифковић
05.10.2025
19:16
Коментари:0
Првог дана испитивања пробним оптерећењем моста преко ријеке Саве, на дионици Кузмин – Сремска Рача, извршено је тестирање армирано-бетонске прилазне конструкције моста на територији Републике Србије. Мост преко ријеке Саве код Сремске Раче дугачак је 1.320 метара и у конструктивном смислу завршен.
"Испитивање се ради са шест камиона, са 35 тона је сваки камион тежак, и приликом статичког оптерећења, како само име каже, камиони заузимају поједине позиције гдје се мјере угиби и остали параметри који су нам потребни касније за анализу, и, послије завршетка статичког, креће динамичког, гдје се камион креће брзином прво 20, потом 40, 60 и 80 km на сат", каже руководилац стручног надзора Јасмина Ђорђевић.
Испитивање ће се вршити у 6 фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем.И на другој страни ради се пуном паром на изградњи ауто-пута Бијељина –Рача
"Очекујемо да ће завршетак радова бити крајем идуће године, наравно уз то да не буде неких додатних радова, јер једном у сто година се раде овако велики инфраструктурни пројекти и колико је то значајно за Семберију, а и саму Републику Српску и БиХ, не треба пуно говорити", каже Младен Петровић, ЈП Аутопутеви Републике Српске.
Тренутно се ради траса и насип, као и мост преко локалног пута и објекат број 1 гдје је мост у близини границе са Србијом, што ће бити повезница са Србијом,као и са коридором 5C, кажу у Аутопутевима.
Градови и општине
4 ч4
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму