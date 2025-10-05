Logo

Тестирање моста преко ријеке Саве

Извор:

Сања Трифковић

05.10.2025

19:16

Коментари:

0

Првог дана испитивања пробним оптерећењем моста преко ријеке Саве, на дионици Кузмин – Сремска Рача, извршено је тестирање армирано-бетонске прилазне конструкције моста на територији Републике Србије. Мост преко ријеке Саве код Сремске Раче дугачак је 1.320 метара и у конструктивном смислу завршен.

"Испитивање се ради са шест камиона, са 35 тона је сваки камион тежак, и приликом статичког оптерећења, како само име каже, камиони заузимају поједине позиције гдје се мјере угиби и остали параметри који су нам потребни касније за анализу, и, послије завршетка статичког, креће динамичког, гдје се камион креће брзином прво 20, потом 40, 60 и 80 km на сат", каже руководилац стручног надзора Јасмина Ђорђевић.

Испитивање ће се вршити у 6 фаза, посебно за сваку конструкцију, у складу са одобреним Програмом испитивања моста пробним оптерећењем.И на другој страни ради се пуном паром на изградњи ауто-пута Бијељина –Рача

"Очекујемо да ће завршетак радова бити крајем идуће године, наравно уз то да не буде неких додатних радова, јер једном у сто година се раде овако велики инфраструктурни пројекти и колико је то значајно за Семберију, а и саму Републику Српску и БиХ, не треба пуно говорити", каже Младен Петровић, ЈП Аутопутеви Републике Српске.

Тренутно се ради траса и насип, као и мост преко локалног пута и објекат број 1 гдје је мост у близини границе са Србијом, што ће бити повезница са Србијом,као и са коридором 5C, кажу у Аутопутевима.

Подијели:

Тагови:

most

Rijeka Sava

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

СДС изгубила одборника, ДНС-НПС добили појачање

Градови и општине

СДС изгубила одборника, ДНС-НПС добили појачање

4 ч

4
Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

Градови и општине

Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

1 д

0
Прогнозе нису баш оптимистичне: Хоће ли бити гријања у Бијељини?

Градови и општине

Прогнозе нису баш оптимистичне: Хоће ли бити гријања у Бијељини?

1 д

0
Годишњица од поплава у Јабланици које су однијеле 19 живота

Градови и општине

Годишњица од поплава у Јабланици које су однијеле 19 живота

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Опрез у Торину уништио дерби

22

01

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

21

56

Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

21

54

Борац славио у Приједору

21

50

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner