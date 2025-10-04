Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

Извор:
Нова зграда требињске Гимназије требала је бити завршена још 2021. године, до данас то је само градилиште. Разлог су трзавице на релацији инвеститор - Град.
Овако је још 2021. требао изгледати такозвани “Храм знања” у Требињу.
Иако је већ 2025. зграда нове гимназије изгледа овако.
Све је почело још у вријеме описмењавања Херцеговине, тада је барем по најавама инвеститора повељу послао лично краљ. Ништа није урадио па је све дочекало “кнеза”.
“Краљу се не даде али кнезу остаде да изгради и дару здање роду своме честитоме”.
Нити је изградио нити је дарова род свој честити, јер кнез за АТВ каже да има опструкција. Кнежев прст показује директно на зграду требињске администрације.
"То зависи од ових власти и режима, ја сам спреман да радим. Шта каже град, колико вам град помаже? Николико, ту је и проблем ту је и кочница. Када они откоче ја сам спреман да завршим и то здање", каже Родољуб Драшковић, инвеститор.
Не сјећа се градоначелник краљевих писанија, али је кнежеве каже сачувао и АТВ-у показао, а онда и прочита шта је кнез од града тражио.
"Од града Требиња очекујем да одреди локацију на којој ће бити изграђена гимназија да достави сагласност како бих започео радове и да ријеши питање свих дозвола. Што се тиче локације град Требиње је одредио и све дозволе и сагласности које су биле неопходне од стране града све смо ми испунили", каже Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Неко трећи завађа, сумња градоначелник. Зато је логично питати.
Очигледно да постоји неки шумови у комуникацији, постоји ли могућност да се сједне за исти сто и да се прича?
"Наравно наравно да постоји. Господин Драшковић је уложио значајна средства и у Требиње и у Херцеговину и то је нешто што је сигурно значајно промјенило слику Требиња на боље када је у питању нарочито туризам", каже Ћурић.
А када и ако се сједне за исти сто осим зграде гимназије тема ће сигурно бити и цијена ренте за Град Сунца.
Радови на изградњи нове зграде требињске гимназије почели су још 2019. године, план је био да се све заврши за двије године, није ни за шест. План је био и да у згради буду 24 кабинета на три спрата, ту су амфитеатар, библиотека и савремене лабораторија опремљене модерном опремом. У склопу Гимназије требао је бити и спортски комплекс, позоришна сала а на крову је планиран парк. Умјесто свега тога у центру Требиња је градилиште а умјести “Храм знања” објекат носи назив “Требињски скадар на Бојани”.
