Одржан сајам "Пољокласт" у Добоју

Извор:
АТВ
03.10.2025
19:40
Коментари:0
Прије четири године Модричанка Сузана Станојевић из љубави према тјестенини почела је да производи домаћу. Данас тражња за њенима таљателама и резанцима расте, а тржиште се шири. Уводи новине, спаја производе из властите баште и различите укусе.
“Блитва цвекла и обични и онда сам почела да радим макаронице, а онда тако имам интегралне, занимљиво што сам додала из природе је коприва и сријемош које се бере у прољеће има та период тако да је то много тражено”, Сузана Станојевић, Модрича.
Тражи се и зимница, љуте папричице, салате, домаћи сир. Сви су журили да дегустирају чувени блатнички
“Тајна је у квалитету млијека и најважније мислим је подручје гдје се то сири, планине и то сам назив Очауш нема бољег сира", Звездана Кљечанин, Теслић.
“Ајвари ловачке, ликери, сирупи менте, сирупи руже, есктремно љута паприка чили умаци љути мање љути екстремно љути, парадајз суви паприке пуњене сиром у маслиновом уљу", Весна Бошњак Добој.
На такву понуду купци нису могли да остану имуни. Добојлије су избором више него задовољне.
“Предивно је а понуда је богата заиста богата разноврсна, а за нас младе свега има и цијене су повољне",
“Јесам пазарио сам ракију од ароније сок од ароније врло је фино обишао сам све има доброг меда, јако лијепо производи”, неки су од коментара грађана.
Да их представе, промовишу свој рад и стекну нове купце и циљ је малих произвођача. На шести сајам стигло их је 26 из градова добојске регије.
