СДС изгубила одборника, ДНС-НПС добили појачање

Извор:
СРНА
05.10.2025
18:26
Коментари:4
Досадашњи одборник СДС-а у Скупштини општине Соколац Огњен Војиновић одлучио је да своју политичку каријеру настави у групацији ДНС–НПС, саопштено је из ДНС-а.
Предсједник ДНС-а Ненад Нешић истакао је да је политичка опција коју чине ДНС–НПС поставила јасан циљ да након општих избора 2026. године постане друга политичка странка по снази у Републици Српској.
Занимљивости
Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај
"Данас нам се прикључио одборник СДС-а Соколац Огњен Војиновић, који је потписао приступницу и постао дио породице ДНС–НПС коју чини више од 150 одборника широм Републике Српске. Сваког дана нас је све више, сваког дана смо снажнији", рекао је Нешић.
Република Српска
3 д4
Република Српска
6 д2
Република Српска
1 седм8
Република Српска
1 седм3
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму