Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

СРНА

09.10.2025

15:11

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је да ће грађани Српске данас утврђеним Приједлогом закона о заштити потрошача добити мноштво нових права, а његовом примјеном стаће се украј лажним снижењима.

Он је навео да је Република Српска лидер у БиХ када су у питању права потрошача.

"Трговац ће морати истаћи најнижу цијену у посљедњих 30 дана тако да више неће моћи вршити манипулације", рекао је Шулић на конференцији за новинаре у Бањалуци након сједнице Владе.

Он је додао да је посебна пажња посвећена сектору интернет и електронске куповине.

"Све већи број грађана Републике Српске се одлучује на овај вид куповине и желимо кроз овај закон да додатно заштитимо грађане", рекао је Шулић.

Он је рекао да је наведеним актом предложено и да сви они који врше било какву врсту поправке ствари у износу већем од 100 КМ морати дати предрачун за то.

Jesen vrijeme

Друштво

У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

"За сваку врсту предрачуна која иде ка горе мораће добити сагласност потрошача", рекао је Шулић.

Он је навео да је актом дефинисан и термин "угроженог потрошача", те додао да је избачена обавеза враћања производа који се рекламира у оригиналној амбалажи.

"Новим законом оригинална амбалажа није потребна и тако штитимо права потрошача", рекао је Шулић.

Он је рекао да је са Министарством просвјете и културе Републике Српске договорено да се од сљедеће школске године у школама Српске уведе едукација ученика о правима потрошача.

"Желимо да у годинама које долазе градимо младе људе који ће знати своја права", рекао је Шулић.

Он је напоменуо да је у јавној расправи о Нацрту закона о заштити потрошача широм Републике Српске учествовало више од 200 грађана, али и представника различитих институција заинтересованих за овај акт.

Таг:

Денис Шулић

