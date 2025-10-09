Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Извор:
СРНА
09.10.2025
15:11
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је да ће грађани Српске данас утврђеним Приједлогом закона о заштити потрошача добити мноштво нових права, а његовом примјеном стаће се украј лажним снижењима.
Он је навео да је Република Српска лидер у БиХ када су у питању права потрошача.
"Трговац ће морати истаћи најнижу цијену у посљедњих 30 дана тако да више неће моћи вршити манипулације", рекао је Шулић на конференцији за новинаре у Бањалуци након сједнице Владе.
Он је додао да је посебна пажња посвећена сектору интернет и електронске куповине.
"Све већи број грађана Републике Српске се одлучује на овај вид куповине и желимо кроз овај закон да додатно заштитимо грађане", рекао је Шулић.
Он је рекао да је наведеним актом предложено и да сви они који врше било какву врсту поправке ствари у износу већем од 100 КМ морати дати предрачун за то.
Друштво
У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена
"За сваку врсту предрачуна која иде ка горе мораће добити сагласност потрошача", рекао је Шулић.
Он је навео да је актом дефинисан и термин "угроженог потрошача", те додао да је избачена обавеза враћања производа који се рекламира у оригиналној амбалажи.
"Новим законом оригинална амбалажа није потребна и тако штитимо права потрошача", рекао је Шулић.
Он је рекао да је са Министарством просвјете и културе Републике Српске договорено да се од сљедеће школске године у школама Српске уведе едукација ученика о правима потрошача.
"Желимо да у годинама које долазе градимо младе људе који ће знати своја права", рекао је Шулић.
Он је напоменуо да је у јавној расправи о Нацрту закона о заштити потрошача широм Републике Српске учествовало више од 200 грађана, али и представника различитих институција заинтересованих за овај акт.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму